Túlzó a permetezésellenesség az EU-ban az agrárgazdasági kamara szerint

Az Európai Unióban elharapódzott a növényvédő szerekkel szembeni, jellemzően indokolatlan ellenérzés - hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

A növénytermesztésben használt növényi gyógyszerek, növényvédő szerek engedélyezésének és felhasználásának szabályait az Európai Unió évek óta folyamatosan szigorítja, enélkül is az unióé a világ legszigorúbb engedélyezési rendszere. Az elmúlt években azonban ez a szigorítás sok esetben nem szakmai, hanem gazdasági és politikai érdekek mentén, a fogyasztói félelemkeltésén alapult, mely miatt sok igazságtalan támadás éri a gazdákat - hangsúlyozza a kamara. Ez a folyamat oda vezethet, hogy egyre több import termék jelenik meg a piacon, amelyek olyan harmadik országból kerülnek a fogyasztók elé, ahol sokkal lazábbak a termelési szabályok.

Márpedig

az élelmiszerként szolgáló növények folyamatosan ki vannak téve járványos megbetegedéseknek is.

Ha nem védekezünk megfelelően, az az élelmiszer-ellátást veszélyeztetheti, illetve unión kívüli, ellenőrizetlen élelmiszerek beáramlását eredményezheti. Az ésszerű növényvédelemre szükség van, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a fogyasztókban is ezt kívánja tudatosítani - hangsúlyozza a közlemény.

Magyarország élen jár a jó minőségű élelmiszerek előállításában és nagy hangsúlyt fektet a növényorvoslásra.

A fogyasztók jogos társadalmi elvárása a termelők iránt, hogy minél egészségesebb és jobb beltartalmi értékekkel rendelkező növényeket termeljenek. Ehhez azonban szükséges a növényi "gyógyszerek" alkalmazása, melyek védenek az esetleges károsítóktól, megbetegedésektől.

A humán gyógyászatban alkalmazott, a növényvédőkhöz gyakran hasonló szerek is kémiai vegyületekből állnak, amelyek a gyógyulás után meghatározott idővel kiürülnek a szervezetből. Ugyanígy történik a növényeknél is: a növényi gyógyszerek lebomlanak mire az élelmiszerek a fogyasztókhoz kerülnek. Ezért is érthetetlen például, hogy a növényorvoslásban sokan ellenzik az ugyanolyan hatóanyagcsoportba tartozó készítményeket a kultúrnövények gombás megbetegedései ellen, amelyeket az emberek recept nélkül különféle gombás bőrbetegségekre nagyon magas koncentrációban használnak közvetlenül a bőrre kenve.

Az Európai Unió fejlett élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszert működtet, Magyarországon is.

Az elmúlt években a kémiai és biológiai veszélyekre vonatkozó riasztások között arányában a növényvédőszer maradékokkal kapcsolatosak voltak a legkisebb számban,

az elmúlt három évben egyetlen ilyen riasztás történt az EU-ban termelt áruban kimutatott szermaradék miatt. Az összes többi riasztás unión kívülről importált termékben talált határérték feletti vagy nem engedélyezett növényvédő szer maradékra hívta fel a figyelmet.

A növényi gyógyszerek okszerű és szakszerű használata nélkül jelentős termésveszteségek lennének, a megtermelt élelmiszer mennyisége drasztikusan csökkenne, az élelmiszerek drágulnának. Nem szabad elvenni azokat az eszközöket a gazdálkodóktól, melyek segítségével az egészséges, biztonságos és elérhető árú élelmiszereket meg tudják termelni - hangoztatta a NAK.

