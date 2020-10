A home office miatt nem árt elővenni a lakásbiztosítást is

Az ügyfelek alacsony százaléka van csupán pontosan tisztában azzal, hogy mire vonatkoznak a biztosítási fedezetek, kevés figyelmet fordítva arra, hogy a szerződések egyre jobban személyre szabhatók, hogy a lakás és a hozzá tartozó ingóságok is biztosíthatók, illetve megfelelő fedezetek választhatók hozzájuk – hívta fel a figyelmet az InfoRádiónak Budai József.

Az OTP Bank javaslata szerint

két-három éves időszakonként érdemes a biztosítási szerződéseket felülvizsgálni

az értékkövetés miatt. Például az ingatlanban végrehajtott fejlesztések, lásd napelem-napkollektor felszerelése esetén ezek biztosítása is kulcsfontosságú lehet.

Statisztikák szerint a viharkárokkal kapcsolatos biztosítási események azok, amelyekre a leggyakrabban kártérítést kérnek a lakástulajdonosok, illetve az ingatlanokban előforduló balesetekkel, a háztartási készülékekkel kapcsolatos problémák, csőtörések esetén. Az OTP Bank bankbiztosítási főosztályvezetője ugyanakkor megjegyezte,

régebbi szerződések esetében előfordulhatnak olyan károk, amelyekre a biztosítások nem vonatkoznak,

ilyen például az üvegtörés- vagy a különleges főzőlapbiztosítás. Fontos tudni továbbá, hogy

a társasház biztosítása az ott található ingatlanokra nem vonatkozik,

azokra külön biztosítást kell kötni.

Budai József az InfoRádió kérdésére arra is kitért, hogy az említett felmérés alapján a tavaszi pandémiás időszakban minden negyedik-ötödik válaszadó vásárolt valamilyen értékesebb elektronikai cikket, jellemzően a home office vagy a gyermekek otthoni tanulása miatt, ezért kifejezetten ajánlják, hogy ezekre az ingóságokra is terjedjenek ki a lakásbiztosítások. Érdemes emiatt is frissíteni a szerződéseket – fogalmazott a szakember. Tapasztalataik szerint megnőtt a lakásfelújítások száma is, ami szintén indokolttá teheti a lakásbiztosítások átdolgozását.

