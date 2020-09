Januártól jön az online számlaszigor

Magyarországon gyakorlatilag nem marad olyan adózó, aki ne lenne bevonva valamilyen módon az online számlázásba, hiszen még ha számlatömbből papír alapon állít is ki valaki számlát, akkor is adatot kell szolgáltatnia az adóhatóságnak – mondta az InfoRádiónak a PwC Magyarország adó- és jogi tanácsadási üzletágának igazgatója. Vagyis, mint azt az Infostart is megírta,

2021 január elsejétől a belföldi, az európai közösségen belüli és az unión kívüli exportértékesítésnél is kötelezővé válik az adatszolgáltatás minden magyar adózónak.

A szakember szerint ez jellemzően a multinacionális vállalatoknak jelent nehezebb fejlesztést, mivel ők globálisan integrált vállalatirányítási rendszereket használnak. Ezzel szemben a kisebb adózók jellemzően magyar fejlesztésű számlázórendszerekkel dolgoznak.

"Az a tapasztalat, hogy ezek a hazai fejlesztésű kisebb rendszerek könnyen megugorják ezeket a frissítéseket, ezért nem is számítunk arra, hogy az átállással kapcsolatban tömegesen nagyobb problémák jelentkeznének" - mondta Farkas Gábor.

Megjegyezte azt is, hogy mostanra már egyáltalán nem kényelmes papír alapon számlázni, mivel már nem elég csak a számlatömb megfelelő oldalát kiállítani, hanem utána napokon belül ezeket az adatokat az adóhatóságnak elektronikusan jelenteni kell.

"Az értékhatár megszűnésével minden ilyen számlára vonatkozik ez az előírás, viszont ha valaki vásárol magának néhány tízezer forintért egy számlázórendszert, akkor ez a rendszer a jogszabály erejénél fogva automatikusan teljesíti az adatszolgáltatást" – közölte Farkas Gábor, hozzátéve, hogy így már nem jelent többletadminisztrációt. Ugyanakkor ha egy vállalkozás nem szeretne beruházni egy számlázóprogram megvásárlásába, használhatja a NAV által rendelkezésre bocsátott ingyenes programot, amely teljesíti az online számla-adatszolgáltatással kapcsolatos kötelezettséget is.

Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjesztésének kettős célja van: az adóhatóság és a költségvetés bevételi érdekei mellett az, hogy így minden lezajlott tranzakcióról tudnak,

átláthatóbbá teszi a gazdaság működését is, a hatóság pedig jobb hatásfokkal szűri ki a kockázatokat.

"Emellett megjelenik a szolgáltatói szemlélet is, ezeket az adatokat a NAV arra is használja majd, hogy 2021-ben áfabevallási ajánlást adjon ki a vállalkozások által megadottak alapján, elkészíti, előkészíti a magyar adóalanyok áfabevallását" – tette hozzá Farkas Gábor.

