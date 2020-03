Milliókat érintő bejelentést tett a pénzügyminiszter – videó

Akinek nincs ügyfélkapuja, az a megszokottakhoz képest egy hónappal tovább, azaz

egészen április 15-éig több lehetőség közül is választhat,

hogy megkapja postán a tervezetét – tájékoztatott közleményében az adóhatóság. Ennek alapján:

SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon (ebben a formában: SZJA szóköz adóazonosítójel szóköz ééééhhnn),

adóazonosítójel ééééhhnn), a NAV honlapján elérhető űrlapon,

levélben,

formanyomtatványon (BEVTERVK),

telefonon, a 1819-es hívószámon.

A NAV honlapjáról elektronikusan már elérhetők a tervezetek. Az eSZJA programon keresztül az ügyfélkapuval rendelkezők akár okostelefonon vagy tableten is megtekinthetik, és ha szükséges, ezeken az eszközökön szerkeszthetik is az szja-bevallást. A magánszemélyeknek és azoknak a tavaly egész évben katás vagy evás egyéni vállalkozóknak, akiknek volt munkahelyük és kaptak munkabért, a bevallási tervezetük automatikusan bevallássá válik, ha önállóan nem nyújtanak be szja-bevallást május 20-áig.

Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek, és az áfafizetésre kötelezetteknek a tevékenységükből származó jövedelmi, illetve az adóhivatali nyilvántartásokban nem szereplő adatokkal kell kiegészíteniük bevallási tervezetüket. Az ő esetükben

továbbra is önállóan kell benyújtani a bevallást,

hiszen a számukra készített tervezetek nem válnak automatikusan bevallássá, de segítségül szolgálnak a bevallás elkészítéséhez.

Az szja 1+1 százalékáról is május 20-áig rendelkezhetnek a felajánlók, addig választhatnak egy támogatni kívánt civil szervezetet, egy vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetség Programot. Az egyházak részére tavaly tett rendelkező nyilatkozatok szintén eddig az időpontig módosíthatók, vagy vonhatóak vissza.

Varga Mihály pénzügyminiszter a hír kapcsán közülte: a kormány évek óta azt a célt követi, hogy egyre kevesebb időt kelljen az embereknek az adóbevallással tölteni. Mára véget ért a papír alapú adóbevallások korszaka – fogalmazott.

A tárcavezető megismétli, a tervezeteket az ügyfélkapuval rendelkezők akár okostelefonon vagy tableten is megtekinthetik az adóhatóság honlapján, és nyilatkozhatnak az adójuk 1+1 százalékról is. Néhány kattintás, és a tervezet automatikusan bevallássá válik, valamint május 20-ig lehetőség van a módosításra is – ismertette, külön kiemelve: a kormány tervei szerint 2021-től a vállalkozások áfabevallását is az adóhatóság készíti majd el.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor