Az online számlajelentésekre vonatkozó új szabály már július 1-jén életbe lépett, de a koronavírus-járvány miatti türelmi idő után csak most lép életbe: eszerint a belföldi adóalanyok közötti tranzakciókat értékhatártól függetlenül jelenteni kell a NAV online számlaadat-jelentő rendszerében. Eddig csak 100 000 forintnál magasabb áfatartalom esetén kellett jelenteni az adóhivatalnak, mostantól megszűnt ez a korlátozás. A magánszemélyeknek kiálíltott számlát egyelőre nem kell beküldeni - mondta Németh Lilla, az RSM adóigazgatója az InfoRádióban.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy komoly szankciókra számíthatnak a jelentést elmulasztók, ugyanis

azokat, akik nem regisztrálnak, nem küldik be a szükséges számlát. Szankcióra elvileg a hibás beküldés esetén is módja van az adóhivatalnak.

A NAV a türelmi idő alatt egyetlen esetben sem élt a fenti szigorú büntetéssel, de a szakértő szerint várható, hogy ez a hozzáállásuk változni fog,

A tapasztalatok szerint nagy ugrás történt a július 1-jeii határidőnél, akkor tízszeresére nőtt a beküldött online számlák száma, és jelentősen, egymillió körülire emelkedett azok száma is, akik beregisztráltak a rendszerbe.

Egyre több számlára lát rá a NAV

A kormány gazdaságfehérítési programjának egyik nagy mérföldköve volt az online pénztárgépek bevezetése, majd azok kötelező használatának kiterjesztése. A következő az online számlázás, amelynek rendszere 2021-ben válik teljessé, a tervek szerint az év elejétől ugyanis már minden számlát, még a magánszemélyek részére kiállítottakat is látja majd az adóhivatal (itt is lesz türelmi idő, a tervek szerint március végéig). Sőt, előfordulhat, hogy a számlát a magánszemély nem is kapja majd kézbe, úgy kell letöltenie azt. A részletekről itt és itt írtunk.

Annak az adóalanynak is regisztrálnia kellett a NAV online számlajelentő rendszerébe, amely még papíron számláz, hogy a számla kiállítása után néhány napon belül elektronikusan is rögzíthesse annak tartalmát a NAV rendszerében. Az online számlázóprogramok használata egyelőre nem kötelező, de nagyobb mennyiségű számla kiállításánál gyakorlatilag elkerülhetetlen. Ilyen programot vásárolni is lehet, vagy az adóhivatal is biztosít egy ingyeneset.