Szakértők a gazdaságfehérítő csomagról: a NAV minden bevételt látni fog - vagy szeretne

Nagyobb fokozatba kapcsol a gazdaságfehérítés. A kedden benyújtott újabb gazdaságvédelmi és versenyképesség-javító törvényjavaslatok ugyanis jelentős szerepet játszhatnak a szürkegazdaság visszaszorításában - mondta az InfoRádiónak az Ernst and Young adótanácsadója, Bajusz Gábor.

"2020. július 1-től már valamennyi belföldi adóalanynak kiállított számla után teljesítenie kell ezt az online számlaadat-továbbítási kötelezettséget, nem csak a 100 ezer forint áthárított adót tartalmazó számla után. 2021. január 1-től pedig már a magánszemély vevőknek kiállított számla után is teljesíteni kell" - részletezte a bejelentetteket Bajusz Gábor.

Viszont ami szolgáltatást hozzá tervez tenni az állam, az az, hogy így már

lehetővé válik, hogy 2021. január 1-től a NAV az szja-bevallásokhoz hasonlóan elkészítsen egy áfabevallási tervezetet, és azt kiajánlja a cégeknek,

ez pedig adott esetben nagy könnyítés lehet a kisebb vállalkozásoknak.

Gazdaságfehéredést szolgálhatja még, hogy a számlakibocsátási határidőt csökkentik, valamint hogy az eddig számlaadási kötelezettség alá nem eső, tárgyi mentes szolgáltatások után is megjelenik ez a kötelezettség, például humánegészségügyi ellátásoknál, természetgyógyászatnál, fogorvosi, fogtechnikusi és egyéb oktatási szolgáltatásoknál (magánórákra, OKJ-s képzésekre stb.) már nyugtát vagy áfamentes számlát kell majd kibocsátani - sorolta a szakember.

Arról, hogy ez mennyire lesz életszerű, Bajusz Gábor azt mondta, számviteli bizonylatokat eddig is ki kellett bocsátani, annyi változik, hogy ez innentől kezdve számlatömbös lesz, voltaképpen új szolgáltatások vonódnak be az online számlakötelezettségi körbe.

Mindenkit elér

A kedden benyújtott újabb gazdaságvédelmi és a versenyképességet javító törvényjavaslatcsomag szinte minden adózót elér - mondta az InfoRádiónak az RSM szenior adótanácsadója, Németh Lilla.

"2021. január 1-jétől

az összes belföldi teljesítésű helyi ügyletet fogja, illetve szeretné látni az adóhatóság

az online számla rendszerében. Ez azt jelenti, hogy 2020 július 1-jétől már nem csak a 100 ezer forint feletti tranzakciókat kell jelenteni a belföldi adózók között, majd 2021. január 1-től ez kiterjed az összes belföldi adóalany által kiállított számlára, tehát olyan számlákra is, ahol a vevők esetleg közösségen belüli ügyfelek vagy magánszemélyek" - erősítette meg az InfoRádióban Németh Lilla, az RSM szenior adótanácsadója.

Arra reagálva, hogy lehet olyan adózói kör, amelyet sokként ér ez, például a magánegészségügyi szolgáltatók, a fogorvosi szolgáltatást nyújtók, illetve az ingatlan-értékesítésről is kell majd nyugtát adni, azt mondta, ez így van, még akkor is, ha adott esetben ezek az ügyletek áfamentesek.

"Bevételi adatokat fog látni az adóhatóság. Nekik ez azért is nagyon fontos, hogy el tudják kezdeni készíteni a vállalkozások áfabevallás-tervezetét. Ehhez a NAV-nak az adómentes tranzakciókat is látnia kell, hiszen ezek is szerepelhetnek az áfa-bevallásban" - magyarázta Németh Lilla.

A javaslat végső célja szerinte kettős: a gazdaságfehérítés és az adminisztrációsteher-csökkentés, utóbbi azonban a szakértő szerint egyelőre nem valósul meg, sőt inkább növekedés lesz. Csökkenés csak majd akkor, ha tényleg a NAV készíti el a társaságok áfabevallási tervezetét.

Nyitókép: MTI / Koszticsák Szilárd