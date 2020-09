Bruttóban jól mutat az eladók béremelése

A tavaszi kiskereskedelemmel kapcsolatos járványvédelmi korlátázó intézkedések alaposan átírták az addig dinamikusan növekvő szektor foglalkoztatással és bérekkel kapcsolatos idei lehetőségeit is. Voltak üzletek, amelyek ki sem nyithattak, másutt a vásárlási sávok okoztak veszteségeket, és persze az, hogy a karantén miatt eleve máshogy alakultak a vásárlási szokások, némely termékre pedig szinte nem is volt kereslet. A boltosok állandó költségei azonban maradtak, az állami bértámogatási program sem feltétlen volt minden vállalkozás számára elérhető. Mindezek miatt a blokkk.com KSH adatok alapján készített összesítése szerint

a második negyedévben 23 ezres leépítésre kényszerültek a boltosok, mellette tízezer dolgozót részmunkaidőre kellett küldeniük.

És brutális bérfaragás is következett áprilisban az iparcikkesek körében, ahová nem tehette be a lábát a vásárló.

Nyárra valamelyest normalizálódott a helyzet a korlátozások feloldásával, de még egyáltalán nem minden alágazatban állt helyre a kereslet, ez pedig a blokkk.com a legalább 5 fős vállalkozásoknál teljes munkaidőben foglalkoztatott bolti fizikai dolgozókra vonatkozó KSH adatok alapján készített bérekkel kapcsolatos friss, júniusra vonatkozó körképe szerint az eladók fizetésén is meglátszik.

Az áprilisban 90 százalékos forgalomzuhanást elszenvedett ruhaboltokban júniusra már béremelésre is futotta, bruttó 52 ezerrel többet, 266 ezer forintot is megkerestek az eladók. A könyvesbolti eladó bruttója átlagosan 57 ezerrel több, 264,5 ezres bért kapott júniusban, a turkálós eladónál 51 ezer forinttal volt vastagabb boríték hó végén, ami így már el is érte a 224 ezer forintot. A csúcsot pedig a cipőboltok hozták béremelésben, 61 ezer forinttal, ami 249 ezer forintos teljes összeget jelentett. Az emelés mértéke vélhetőleg a forgalombővülés mellett ott volt a legnagyobb, ahol eleve nagyon alacsonyak voltak a bérek.

A portál szerint 10-15 ezer forint közötti bérmozgás máshol is volt, a híradástechnikai üzletek eladóinál éppenhogy lefelé korrigáltak a munkáltatók az áprilisi szinthez képest 13 ezerrel.

A legmagasabb bruttóra egyébként az autószalonok dolgozói számíthattak júniusban: itt 312 ezres bruttóval dolgozott, akinek volt munkája, az újautó piacon ugyanis inkább csak a nagycsaládos vásárlásokhoz és az elektromos autózáshoz adott támogatás mozgatta meg valamelyest a piacot.

A webáruházas eladóknál is volt mintegy 5 százalékos növekedés.

A legrosszabbul továbbra is a ruházati területen dolgozókat fizetik:

itt mindössze bruttó 169,7 ezer forintra számíthatnak a munkavállalók, aminél csak kicsivel jobb a zöldségesek havi 197,5 ezer forintja.

Az év elejéhez képest már árnyaltabb a bértérkép. A vegyesiparcikkes, sportszeres, híradástechnikás, cipőboltos, italboltos, élelmiszerpiacos, turkálós, zöldséges, ruhapiacos eladó bére júniusban, még ha ugrott is nagyot erre a hónapra, valamennyire - kisebb vagy nagyobb mértékben -, de

elmaradt a februáritól.

A bruttó 298,6 ezer forintos nemzetgazdasági átlagtól is elmaradt a boltosok átlagbére júniusban, 274,6 ezer volt.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay.com