Fél éve már nincs egy adó, mégis fizetik

1,515 milliárd forint adót fizettek be idén május végéig az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) szerint működő vállalkozások, noha ez az adófajta 2019 végével megszűnt – írja az mfor.hu.

A portál szerint ennek az elehet az oka, hogy az eva-korszak lezárását követően még rendezni kellett a számlát az állammal, vagyis a még be nem fizetett adót el kellett utalni. De az sem kizárt, hogy véletlenül még bent ragadtak a számlázási rendszerekben utalási megbízások, a kincstári eva-számla pedig tudta fogadni ezeket a pénzeket, hiszen még mindig nyilvántartják ezt az adót a költségvetés bevételei között.

Csak májusban 70 millió forint evát fizettek be az adózók. Eredetileg ez volt a társas vállalkozások bevallásának és az előző év decemberi adófeltöltési kötelezettségkor még be nem fizetett különbözet elutalásának a határideje. A kormány 2020-tól megszüntette ezt az adófajtát, vagy más formában kell már működniük ezeknek a vállalkozásoknak, vagy be kellett fejezniük a tevékenységüket.

Nyitókép: Forrás: Pexels.com