Rendhagyó szezonra készülnek a balatoni vendéglátósok

Az idén a járvány mellett az időjárás is betett a balatoni szezonkezdetnek. Az előző évhez képest már most 30-40 százalékkal kisebb a dél-balatoni kiskereskedelmi és vendéglátó vállalkozások forgalma - számolt be a hirbalaton.hu a KISOSZ (Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Somogy Megyei Érdekképviselete) balatonszárszói turisztikai szezonnyitó fórumán elhangzottakról. Mint kiderült, közel 1400 vendéglátó hely és 2400 kiskereskedelmi üzlet található a Balaton déli partjának térségében, Somogy megye északi részén.

Kertész Rezső, a KISOSZ Somogy megyei társelnöke szerint

még nem lehet tudni, hogy mind kinyit-e a nyárra, hiszen körülbelül harmaduk “a lét és nemlét között billeg.”

Beszámolt arról is, hogy továbbra is lobbiznak azért, hogy enyhítsenek azon az - általuk életszerűtlennek és túlzónak tartott - előíráson, hogy ha egy helyen másodszor is hibát talál a hatóság kasszazárásnál, mérlegelésnek sincs helye, 12 napra be kell zárni az üzletet. Csak Somogyban több mint tucatnyi esetben jártak el így a hatóságok az utószezonban.

A fórumon részt vevő mintegy 60 vállalkozó többsége tart attól, hogy a karantén miatt sok reménybeli vendég kénytelen volt elhasználni a szabadságát, és ezért alapvetően csak a hétvégéken lehet jelentős turistaforgalom a tónál. Ennek kiszolgálását azonban a kapacitások és a távolságtartási szabályok megnehezítik. A portál szerint egy rögtönzött helyszíni felmérésből kiderült,

az adózási nemtől és vállalkozástípustól függő, alanyi jogon járó kedvezményen túl egyik jelen lévővállalkozó sem tudott eddig semmiféle támogatást igénybe venni

a kiesései csökkentésére adminisztrációs nehézségek miatt. Vagy mert nem tudott a feltételeknek megfelelni, vagy mert nem is jutott nyomára a beharangozott lehetőségeknek.

Makkos Péter, fonyódi vendéglős, a KISOSZ térségi elnöke arról beszélt, hogy

az előszezon lényegében elmaradt, és megjósolhatatlan, hogy rendezvények, programok, fesztiválok híján mennyien látogatnak el a Balatonhoz.

Abban bízik, hogy a . a megnövekedett Szép Kártya keretek, a kedvező időjárás, és egy szüreti programokban, napsütésben gazdag utószezon ellensúlyozni fogja a kieséseket.

A munkaerőhiányra idén nem panaszkodnak a vendéglátósok, mivel többen is külföldről hazajött, szakképzett, tapasztalt embereket tudtak felvenni. A bérek a korábbi évhez hasonlóan, vagy kicsivel alacsonyabban alakulnak – mondta Szili Zsolt, az egyik zamárdi étterem üzemeltetője. A járványügyi intézkedések teljesítésével, eszközök, tisztítószerek, maszkok beszerzésével jűró pluszköltségekre azonban igen, ezért sokan bíznak abban, hogy nem a szokásos időben zárul a szezon.

Nyitókép: MTI/Varga György