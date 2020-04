Robotok segítenek a karanténba szorult embereknek

Megnőtt a bevásárlórobotok népszerűsége egy brit kisvárosban, Milton Keynesben - írja a Reuters. A guruló dobozokkal elsősorban élelmiszert szállítanak az emberekenek, akik a koronavírus miatt nem hagyhatják el otthonukat.

