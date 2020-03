Mi lesz most: jönnek a felemás kölcsönök

A koronavírus-járvány szerte a világon komoly gazdasági károkat okoz, ezért nemzetközi szinten és Magyarországon is gőzerővel készülnek a gazdasági mentőcsomagok, amelyek tompítják majd ezeket a negatív hatásokat.

Magyarországon a gazdaságvédelmi intézkedések között elsőként lépett érvénybe március közepén a fizetési moratórium, amely szerint a hitellel rendelkező adósok időt kapnak, december végéig nem kell fizetniük a törlesztőrészleteket, az így felhalmozódó többletet pedig 2021 után kezdhetik meg törleszteni a már meglévő tartozással együtt. A másik fontos lépés fogyasztási kölcsönökre, köztük a személyi kölcsönöknél szabott meg plafont, ezek teljes hiteldíjmutatója (thm) nem lehet magasabb 5,9 százalékánál. (Egész pontosan a szabály úgy szól, hogy a thm nem lehet magasabb a mostani 0,9 százalékos alapkamat plusz 5 százalékpontnál.)

Hogyan versenyeznek a bankok?

Az 5,9 százalékos plafon bevezetése után több bank máris reagált és elérhetővé tette az új személyi kölcsönöket ezzel a teljes hiteldíjmutatóval (thm), vannak azonban bankok, amelyek még dolgoznak a konstrukción.

“Várhatóan a legtöbb személyi kölcsönnél az 5,9 százalékos tetőhöz igazítják a thm-et, a különböző költségek miatt ennél várhatóak jóval alacsonyabb thm nem lesz a kínálatban, amíg a thm-plafon érvényben lesz, azaz december végéig” – emelte ki Trencsán Erika. A bankok eddig jellemzően a thm-mel versenyeztek egymással, mostantól viszont a különböző feltételekkel tudnak majd rivalizálni. Ebben pedig a money.hu szakértői tudnak segítséget nyújtani azoknak, akik személyi kölcsön felvételét tervezik.

“Számos feltételnél lehet eltérés majd a bankok között, például az elvárt jövedelmet illetően vagy a számlavezetési díjak esetében. Igaz, hogy most még a kínált thm-ekkel a plafon miatt nem tudnak egymással versengeni, azzal igen, hogy a korlátozás év végi lejárta után mennyiért adják a továbbiakban a kölcsönt. Az 5,9 százalékos korlát a mostani szabályozás szerint 2020. december 31-ig lesz érvényben, onnantól a bankok szabadon – a hirdetményeiken keresztül – meghatározhatják a személyi kölcsönök kamatát, ezen keresztül a thm-jét, ez pedig több konstrukciónál a thm és a törlesztőrészlet emelkedését eredményezheti. Tehát azzal is tudnak majd versenyezni, hogy 2021 januárjától mennyi lesz a thm, ez pedig nagyban befolyásolhatja majd a később törlesztőrészletet” – mondta a money.hu szakembere. Azt is hozzátette: Aki személyi kölcsönt szeretne igényelni, annak érdemes várnia pár napot, mert várhatóan több bank is megjelenik az új szabályoknak megfelelő személyi kölcsönével, és így szélesebb palettáról választhatnak majd az érintettek.

Leegyszerűsítve arról van szó, hogy valaki most felvesz egy személyi kölcsönt, amelynek a futamidő nagy részében – azaz 2021 januárjától – mondjuk 8 százalékos lesz a thm-e, de az első hónapokban, a 2020 december végéig érvényes thm-tető miatt csak 5,9 százalékos thm-mel kell törlesztenie.

Példahitel

Az biztos, hogy a thm-plafon átalakítja a személyi kölcsönök piacán a versenyt, az eddigiekhez képest a thm-plafon miatt ugyanis felemásan alakul majd a törlesztés. Hogy ezt pontosan mit jelent, a money.hu szakértői egy egyszerű, közérthető példát készítettek az Infostart kérésére. A példában egy 1,5 millió forintos 3-8 évig törlesztendő személyi kölcsön szerepel.

Ha 3 éves futamidőt választ az illető, akkor idén decemberig havonta 45-46 ezer forintot fizet. Ha az adott bank jövő januártól 8 százalékra emeli a személyi kölcsön thm-jét, akkor a törlesztőrészlet 46-47 ezer forintra emelkedik. Ha jóval hosszabb, mondjuk 8 éves futamidőt választ az illető a 1,5 millió forintos személyi kölcsönre, akkor ebben az évben december végéig havonta közel 20 ezer forintot törleszt. Januártól a már említett 8 százalékos feltételezett thm-mel pedig a futamidő hátralévő részében pedig 21 ezer forintot kell havonta törlesztenie. Vagyis a 2 százalékpontos thm-növekedés szerény, 1000 forintos emelkedést jelent.

Fontos, hogy a 8 százalékos thm csak egy példa, az a bankoktól függ, hogy jövő januártól mekkora thm-mel adják majd a személyi kölcsönöket. A januártól életbe lépő thm lehet ennél kevesebb és ennél magasabb is.

(A fenti számításokban a teljes hiteldíjmutató - thm - szerepel, amely most megfelel a kamatnak. A kamat és a thm persze nem ugyanaz, utóbbi tartalmazza ugyanis a kamaton kívül a hitelhez köthető költségeket is, de ezek minden banknál különbözők lehetnek. Az egyszerűség, érthetőség kedvéért ezekben a kalkulációkban egyenlők egymással.)

Nyitókép: Pixabay