Könnyített karanténintézkedések a TIR sofőröknek

A határon belépő fuvarozó gépkocsivezetőkre vonatkozó 14 napos karanténintézkedés könnyítéséről döntött a kormány a fuvarozók kérésére - mondta az InfoRádiónak Árvai Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének kommunikációs menedzsere. Hozzátette: ez az intézkedés a forgalomból két hétre kivont gépkocsivezetők miatt komoly nehézségeket okozott és okoz most is fuvarozó cégeknél, hiszen ez egyébként is egy hiányszakma, és ha 14 napra eltűnnek a sofőrök, akkor elég nehézkes fenntartani az ellátási láncot.

Az újdonság elmondása szerint az, hogy ez a 14 napos karantén bár vonatkozik a gépkocsivezetőkre, amennyiben

ők nyilatkoznak arról, hogy munkára alkalmasak és nem tapasztalnak magukon betegségtüneteket, akkor az illetékes járványügyi hatóság felé ezt jelezve, ez a karantén bármikor feloldható.

Természetesen a szigorú egészségügyi szabályok betartása mellett, és az ellátási lánc további résztvevőinek megóvásával, tehát egyfajta izolációval, de a fuvarozás bármikor elkezdhető újra - tette hozzá Árvai Tivadar. Így a belföldi és a nemzetközi áruszállítás is működni tud, és nem veszélyezteti az ellátási lánc működését a karantén intézkedés.

"Sajnos azt tapasztaljuk, hogy a fuvarozókkal és családjaikkal szemben kialakult egy rossz gondolkodás: vírushordozóként jelentek meg a köztudatban, és a szűkebb környezetükben is egyfajta kirekesztő magatartást tapasztalnak. Ez egy nagyon rossz irány, gondolkodás, a gépkocsivezetők semmivel sem veszélyesebbek, mint bárki más a környezetünkben, ugyanakkor nagyon fontos a tevékenységük, hiszen rajtuk múlik, hogy működik-e az ellátási lánc" - hangsúlyozta Árvai Tivadar.

"Ezért azt kérjük, hogy ne kirekesszük, hanem inkább bátorítsuk őket, mert tényleg ők is hősiesen helytállnak ebben a nehéz helyzetben"

- tette hozzá.

Szavai szerint a sofőrök eddig is nagyon komolyan vették a járványvédelmi intézkedéseket, és már hetek óta a maszk, a gumikesztyű használata és egyéb higiéniai előírások betartása mellett dolgoznak. A fel és lerakóhelyek eleve kérik, hogy maszkban és gumikesztyűben dolgozzanak a gépkocsivezetők - mondta Árvai Tivadar.

Az egyszer használatos védőeszközhiány itt is érződik, ezért az egyesület nagyon fontosnak tartaná, hogy a kormányzat - ahogyan lehetséges és módja nyílik rá - ilyen eszközökkel is támogassa az ágazatot.

Emellett hamarosan kidolgoznak egy protokollt arra is, hogyan oldható meg az árurakodásban és az adminisztrációban dolgozókat minél jobban védjék. Gyakorlatilag arról lenne szó, hogy a sofőr nem vesz részt a rakodásban, árukezelésben. Az adminisztrációban pedig olasz mintára úgy járnának el, hogy a papírkezelésben, fuvarlevelek átadásánál egyszerre csak egy gépkocsivezetővel foglalkoznak, megtartva az 1-1,5-2 méteres távolságot, az egyik leteszi a papírt, a másik hátralép, aláírnak, visszalép, ismét eltávolodnak egymástól. A cél, hogy lehetőség szerint ne kerüljön sor fertőzésre.

Mivel így a sofőr nem tud részt venni az árukezelésben, előfordulhat, hogy a szokottnál több lesz a gyakorlatlan személyzet által túlsúlyosra rakodott kamion, amit utólag nem tud a gépkocsivezető korrigálni. Az érdekképviselet kérte a kormányt, hogy

a nemzeti tengelysúly mérő rendszer működését most korlátozzák valahogyan, vagy függesszék fel, annak érdekében, hogy a fuvarozó cégeknek ez se okozzon problémát.

Voltak és vannak átmeneti problémák a határforgalomban - mondta Árvai Tivadar. A hirtelen meghozott döntések következményeire példaként a keddi hegyeshalmi torlódást említette. Ott a román és bolgár személygépkocsik feltorlódása miatta kamionforgalom is beszorult a Hegyeshalom előtti sorba. Ezt csak részben enyhítette az éjszakai határnyitás. (Azóta újra hihetetlen mértékben feltorlódott a sor az osztrák-magyar átkelőhelyen. Erről bővebben itt olvashat.)

Európában egyébként is mindenhol vannak fennakadások a határforgalomban, hiszen minden tagország meghozta a maga korlátozó intézkedéseit a gépjárműforgalom részére. Ez általában egészségügyi szűrést jelent, ahol a testhőmérséklet mérés eredményeképpen szűrnek és vesznek ki kockázatosnak ítélt személyeket a forgalomból - mondta Árvai Tivadar. Hozzátette: ez mindenképpen lassítja az áruszállítást, de Európa-szerte az a cél, hogy lazítsák, lehetőség szerint biztosítsák az áruszállítást, és a szükséges szolgáltatások áramlását. Az európai és a magyar áruszállítási lánc nincs veszélyben, minden kormány és az EU is azon dolgozik, hogy a járművek mozgását biztosítsa az unió minden tagországa felé - hangsúlyozta Árvai Tivadar.

Nyitókép: Pixabay