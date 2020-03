Padlóra küldi a tőzsdéket a koronavírus, beavatkozást vár az elemző

"Már 8,2 százalékos mínuszban van a BUX, elég ha csak annyit mondok, hogy a Mol árfolyama 13,6 százalékot zuhant a pénteki záráshoz képest, így 1960 forintba kerültek az olajcég papírjai - mondta az InfoRádió reggeli műsorban a Portfolio elemzője. (délelőtt 10-re valamelyest korrigált az árfolyam és a Mol részvények 2100 forint fölé kúsztak, de ez még még mindig 6 százalék feletti esést jelent). Legutóbb 2008-ban, a válság idején látott hasonlót a pesti parkett.

A blue chipek közül az OTP is 8,2 százalékos szakadással kezdte a napot, 12 630 forinton, a Richter 6,3 százalékos zuhanásban van, a Magyar Telekom pedig egyelőre megúszta 2 százalékos gyengüléssel - fogalmazott Beke Károly.

Szerinte nem túlzás azt állítani, hogy a nemzetközi piacokon is vérengzést látni hétfő reggel: a német DAX-index például több mint 3 százalékos zuhanással kezdte a napot, de a többi nyugat-európai piacon is hasonlót látni és Ázsiában is 5-6 százalékos zuhanás volt a jellemző.

Az olaj ára pedig közel 30 százalékot esett - tette hozzá az elemző.

A példátlan esés hátterében az olajárak összeomlása és a koronavírus miatti félelmek állnak. Mivel pénteken nem sikerült megegyezniük az olajtermelő országoknak a kitermelés csökkentéséről, majd ezt követően egy árháború alakult ki a hétvégén.

"Oroszország és Szaúd-Arábia folyamatosan üzengetnek egymásnak és ennek hatására nagyjából 30 százalékos zuhanás után

most 28 dollár körül járnak a hordónkénti jegyzések, de szakértők már 20 dollár alatti olajárról beszélnek

Ez begyűrűzött a tőzsdékre is, és emellett a koronavírus hatása folyamatosan jelen van" - foglalta össze a reggeli fejleményeket a pénzügyi szakember.

Szerinte még korai lenne az év hátralévő részéről beszélni, a gazdasági szereplők egyelőre örülnek, ha a nap hátralévő részét látják.

"Ha ez így folytatódik, ahogy a nyitást követően láttuk, akkor ma valamilyen globális összehangolt intézkedésnek kell jönnie az IMF-től, a jegybankoktól, és más világszervezetektől, hiszen

gyakorlatilag egy teljes piaci összeomlás szemtanúi vagyunk

- mondta Beke Károly.

A forint a reggeli órákban viszonylag olcsón megúszta ezt a zuhanást, 0,25 százalékos gyengülést mutatott, 336,70 forint körül járt az euróval szemben. Hasonló esést látunk a régiós devizáknál is, de például a dollár egy százalékkal gyengült az euróval szemben hétfő reggelre, az orosz rubel pedig 10 százalékkal, tehát a devizapiacon is vannak nagyon heves kilengések - tette hozzá az elemző.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay