Számos szolgáltatást megdrágít a rekordmagas infláció

Drágább lesz a bankolás és még számos szolgáltatás a következő hetekben - írta a Napi.hu. Hét éve nem látott nagyságú inflációt mért ugyanis a Központi Statisztikai Hivatal (KSH): decemberben az éves áremelkedés mértéke elérte a 4 százalékot, az átlagos éves infláció pedig 3,4 százalékos lett.

Mivel a pénzintézetek a hatályos szabályozás szerint csak korlátozott keretek között emelhetnek árat, a legtöbb bank az inflációhoz kötötten változtat a díjszabályzatán. Ezért várhatóan ennyivel emelik majd a bankok a bankszámla-vezetés, a banki átutalások és más szolgáltatások díjait. A jegybank adatai szerint a természetes személyeknek csaknem 9,6 millió, a vállalkozásoknak pedig csaknem 1 millió számlát vezetnek a bankok.

Hasonló drágulás várható egyebek között a vállalati vagyonbiztosítások, az épületbiztosítások és az életbiztosítások díjazásánál is. A lap szerint a lakásbiztosítások díját is rendszeresen az inflációval indexálják, vagyis ezek idén várhatóan 3,4 százalékkal emelkednek majd. Ez a változás is sokakat érint, az MNB adatai szerint

a lakossági vagyonbiztosítási szerződések száma 3,22 millió körül van, vagyis a háztartások 80 százaléka szembesülhet az áremeléssel.

Az persze még kérdéses, hogy ezt a prognosztizált áremelést mennyire ellensúlyozza a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítási termékek tavaszra várható piaci megjelenése. A biztosítók január 10 óta pályázhatnak a minősítés megszerzésére az MNB-nél, amely úgy tájékoztatta a Napi.hu-t, hogy az első pályázat már be is érkezett, és várják a továbbiakat.

Korábban több biztosító (Generali, Posta, NN) is úgy nyilatkozott, mindenképpen részt vesz majd a programban. A jegybanknak 20 munkanap kell, hogy elbírálja a pályázatokat, a biztosítók ezt követően 60 napon belül vezethetik be a terméket a piacra. Ez azt jelenti, hogy február első felében már lehetnek mfo-minősítéssel rendelkező biztosítások, amelyek még tavasszal meg is jelenhetnek a piacon.

Az MNB az mfo-knál már elvárja, hogy a díjat ne automatikusan az inflációval emeljék a biztosítók, hanem vizsgálják meg, azok arányosak-e a fedezettel,

vagyis ne legyenek túlbiztosítva az ingatlanok pusztán azért, mert nagyot emelkedtek az árak. Ezeket a biztosításokat ráadásul nem évente, hanem akár negyedévente is felmondhatják majd az ügyfelek.

Az infláció emelkedése várhatóan az önkormányzati ingatlanok - bérlakások, üzlethelyiségek és más ingatlanok - bérletét is megdrágítja, mert ott is jellemzően ehhez a mutatóhoz kötik az áremelést. De a rendezvények, filmforgatások, vásárok, köztéri árusok által fizetendő közterület-használati díjakra is hatással lehet/lesz. Budapesten például 2013. közepétől az inflációt követik a közterület-használati tarifák.

Nyitókép: Pixabay.com