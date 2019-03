Egyre több a külföldi vendégmunkás Magyarországon, már törökök és mongolok is jönnek

Mióta az Európai Unió tagja, sok külföldi munkavállaló érzi vonzónak és próbálja ki Magyarországot. Az egyik ilyen csoport azok közül kerül ki, akik tanulóként jönnek ide, megszeretik az országot és itt is maradnak - mondta az InfoRádióban a Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetségének elnöke.

"Általában különböző szolgáltató központoknál, multinacionális szervezeteknél pályakezdőkként indulnak, de fizikai területen is van lehetőség elhelyezkedni, és nem is csak határon túli magyar ajkúak, hanem más nemzetiségűek is jönnek Ukrajnából, Szerbiából, de akár Törökországból is" - tette hozzá Csaposs Noémi.

Arról, hogy ez a növekvő tendencia hogyan folytatódhat a jövőben, Csaposs Noémi azt mondta, az építőipari gyártás-termelésben nagy a hiány, ez a piac szív fel sok munkaerőt, már mongolokat is. Kérdés ugyanakkor, hogy vonzó marad-e Magyarország, illetve aki mozdul, nem megy-e még nyugatabbra. A szakember szerint

"valamennyire erősödni fog a folyamat, de véges azoknak a száma, akik még nem dolgoztak más országban, elvándorolnának és meg is van a megfelelő szaktudásuk, beilleszkedési hajlandóságuk"

- tette hozzá Csaposs Noémi. A szakember hangsúlyozta:

"egész Európában munkaerőhiány van".

Mint arról az Infostart is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évadnyitóján február végén beszélt arról a célról, hogy a "külföldi munkaerőt legfeljebb ideiglenesen és a környező országokból lehetséges idehívni, és csak a hiányszakmákban".

A kormányfő arról is beszélt, hogy a határ menti térségekben extra növekedést vár a kormány, mert arra számítanak, hogy az Európai Unió politikájával párhuzamosan ezekben a térségekben vegyes gazdaságok fognak létrejönni.

Orbán Viktor szerint ott olyanok is bevonódhatnak a magyar gazdaságba, akik nem Magyarország területén élnek, vagy akár olyanok is, "akik a másik oldalon vannak, és nem is magyar etnikumúak. Tehát a határ menti térségben létrejöhetnek szerb–magyar, román–magyar, szlovák–magyar vegyes gazdasági formációk, és ez a kormány szerint a magyar államnak is érdeke.

