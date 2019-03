Újabb légitársaságtól búcsúzhatunk - magyar szál is van

A pénzügyi nehézségek miatt február elején leállt Germania megvételétől minden komoly érdeklődő visszalépett, így megszűnik a német légitársaság – idézte Rüdiger Wienberg felszámolóbiztost az airportal.hu. Az is világossá vált, hogy a karbantartó leánycégre jelentkező két érdeklődő is visszalépett, így ezt is megszüntetik.

A mintegy 1700 dolgozó a napokban megkapja a felmondását. A portál felidézte: a Malév csődje óta a magyar légitársaság számos alkalmazottja került a céghez.

A felszámolóbiztos beszámolójából kiderült: a Boeing 737 MAX-ok globális repülési tilalma miatt a lízingcégek visszakérték a flotta gépeit, hogy a helyettesítőként más légitársaságoknak adhassák.

