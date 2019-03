Elérte Csányi Sándor nagy álmát az OTP

Egymilliárd eurós profitot tűzött ki célul tavaly az OTP-nél Csányi Sándor, ami meg is lett, még úgy is, hogy tavaly év végén egy havi bónusz is belefért a magyar dolgozóknak - írja a Portfolio.hu. A tavalyi profit új rekord, messze túlszárnyalva a válság előtti eredményeket.

Részletekbe menve

az OTP nagy hajrával 318,3 milliárd forint számviteli adózott eredményt ért el,

vagyis túl is teljesítette a célt a bankcsoport.

A tavalyi profit új rekord, a 318,3 milliárd forintos eredmény

13 százalékkal magasabb, mint 2017-ben, és 32 százalékkal magasabb, mint a válság előtti, 2008-as profit,

igaz, a bank régiós lefedettsége jelentősen nőtt.

A bankcsoport összes bevétele közel 10 százalékkal, 881,7 milliárd forintra emelkedett,

Az idei növekedést az új bolgár, albán és szerb bankbevásárlás számai is biztosíthatják a tervek szerint.

