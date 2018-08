Hogyan tovább? Drámai gyorsasággal használtuk el a Föld egy évre elegendő erőforrásait

2003 óta hasonlítja össze évről évre a Global Footprint Network nevű nemzetközi kutatószervezet a természeti erőforrások megújulóképességét az emberiség erőforrásigényével, vagyis ökológiai lábnyomával. A nemzetközi túlfogyasztás napja minden évben az a nap, amikor a két érték találkozik, vagyis amikortól már

az emberiség a bolygó megújulóképességén felül fogyaszt.

Bár a túlfogyasztás már az 1970-es években megkezdődött, amikor a népesség és a szükségletek növekedése nyomán a fogyasztás átlépte a fenntarthatósági szintet, idén már minden eddiginél korábban, mindössze

212 nap alatt átlépte az emberiség által elhasznált természeti erőforrások és a károsanyag-kibocsátás mértéke azt a mennyiséget, amelyet a Föld egy éven belül még újra tudna termelni, illetve el tudna nyelni.

A Global Footprint Network álláspontjához hasonlóan Antal Alexa, a WWF Magyarország kommunikációs vezetője is úgy látta, hogy a folyamat még visszafordítható, részint a természeti tőke megőrzésével, másrészt az emberiség fogyasztásának fenntarthatóbbá tételével.

"Fontos, hogy a megújuló energiákat nagyobb mértékben használjuk, illetve egy fenntarthatóbb élelmezési rendszert teremtsünk.

Egészséges és fenntartható fogyasztásra van szükség, kevesebb hulladéktermelésre, innovációk használatára és a tájgazdálkodás megváltoztatására".

Nagyon fontos, hogy mindez nemzetközi szinten is megtörténjen, megfelelő keretrendszerekbe foglaljuk, és persze a megfelelő nemzeti törvényeknek és jogszabályoknak is ezt kell tükrözniük. Mindezek mellett egyénként is nagyon sokat tehetünk, hogy az ökológiai lábnyomunk csökkenjen - mondta Antal Alexa.

Tömöri Balázs, a Greenpeace kampányfelelőse egy korábbi nyilatkozatában hasonlóan látta a helyzetet.

"Ha sikerülne a városokban lényegesen visszaszorítani az autóhasználatot, ha a termékek és a csomagolások elemeikben javíthatók, cserélhetők lennének,

nem az egészet kellene kidobni, akkor egyrészt munkahelyeket is tudnánk teremteni, másrészt pedig a természeti erőforrásokat sem pazarolnánk el ennyire" - hangsúlyozta a kampányfelelős.

Mivel mennyit nyerhetünk?

A Global Footprint Network szerint

a húsfogyasztás 50 százalékának helyettesítése vegetáriánus étrenddel öt nappal tolná az év vége felé vissza a túlfogyasztás napját, míg

az épületek energiahatékonyságának növelésével és az ipari termelés terén bevezetett változtatásokkal három hetet,

az emberiség ökológiai lábnyomának jelentős hányadát kitevő szén-dioxid-kibocsátás mértékének felére csökkentésével pedig három hónapot lehetne nyerni.

Nyitókép: Pxhere