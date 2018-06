Most dől el a forint sorsa

Egy euró hamarosan 325 forintba kerülhet? A kérdést a Portfolio tette fel.

Hétfő reggel csak egy májusi tartalékstatisztika jön az MNB-től, illetve a portugáliai Sintrában kezdődik meg az EKB szokásos éves konferenciája, melyen felszólal Mario Draghi. Mindez azért lehet érdekes, mert az európai jegybank épp a múlt héten jelentette be, hogy az év végéig két lépésben kivezeti eszközvásárlási programját, így a befektetők árgus szemekkel várják, hátha további részletek is kiderülnek a jövőbeli kilátásokról - írja a Portfolió.

Az EKB rendezvénye kedden is folytatódik, de magyar szempontból sokkal izgalmasabb lesz az MNB kamatdöntő ülése, mely a forint további sorsát is meghatározhatja.

Szokás szerint délután kettőkor jön a rövid bejelentés, mely valószínűleg nem okoz majd meglepetést, és szinten tartja a kamatkondíciókat a Monetáris Tanács. Az igazán izgalmas az egy órára rá megjelenő közlemény lesz, melyben a legnagyobb kérdés az lesz, utalnak-e a szigorítás lehetőségére az utóbbi hetek piaci turbulenciája után, illetve kommentálják-e a forint gyengülését.

Ha a jegybank kitart amellett, hogy nincs szükség változtatni a kommunikáción, akkor az a forint további gyengülését hozhatja, de

most talán kicsit nagyobb annak esélye, hogy megpróbálják megnyugtatni a piacot.

A fontos kamatdöntés mellett jön a jegybank friss inflációs jelentése is, melynek fő számait (növekedés, infláció) már kedden elárulják.

Szerdán a Fed elnöke is megszólal, Jerome Powell magyar idő szerint délután mondja el beszédét. Kérdés, hogy a múlt heti kamatemelés után van-e új mondanivalója, vagy megismétli a sajtótájékoztatón elhangzottakat. A jegybankár az ülés után meglepően óvatosan nyilatkozott a potenciális kereskedelmi háború kockázatairól, arról is szót ejthet most bővebben.

Csütörtökön közli az MNB az első negyedéves fizetési mérleg alakulását, a KSH pedig a hét egyetlen érdemi statisztikájával, az áprilisi keresetekkel jön. Délelőtt bemutatják a már említett jegybanki inflációs jelentést, illetve kötvényaukciót tart az ÁKK, ami szintén érdekes lesz az utóbbi hetek intenzív hozamemelkedése után.

Pénteken elsősorban Nyugat-Európára lesz érdemes figyelni, jönnek az előzetes feldolgozóipari beszerzési menedzserindexek, illetve a francia GDP felülvizsgálata.