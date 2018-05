Új, a kkv-nek szóló hitelkonstrukciót dolgozna ki a kereskedelmi bankokkal együttműködve az MFB - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatója.

A kereskedelmi bankokkal együttműködésben szeretné nyújtani új, kkv-knak szóló hitelkonstrukcióját az Magyar Fejlesztési Bank (MFB), amelynek a lényege a versenyképesség fokozása lenne – mondta Bernáth Tamás, a bank elnök-vezérigazgatója.

Már-már tőkepótló jelleggel, egy része olyan későbbi egyben való visszafizetést tenne lehetővé, ami egy időre mentesíti a hitelt felvevő vállalkozót attól, hogy a törlesztéssel, a hitel nagyon gyors visszafizetésével kelljen törődnie – mondta. „Terveink szerint ez

fix kamatozású lenne, ami azt jelenti, hogy akár 10 évre is biztonságosan tervezhetne az adott vállalkozás”

- tette hozzá Bernáth Tamás. Mindez azt is jelenti, hogy ha idén sikerül ezzel a termékkel piacra lépniük, eleinte magasabb lesz a kamatszint, mint a jelenlegi változó kamatok.

Bernáth Tamás kiemelte, hogy az új hitelkonstrukció várhatóan több, a kkv-knál jelentkező problémát egyszerre tud majd kezelni. Többek között csökkentené a kkv-k sokat emlegetett tőkehiányát és – a fix kamatozáson keresztül – csökkentené a kockázatot, megoldhatná a kereskedelmi bankoktól elvárt, de csupán részben megvalósított hitelezésnövekedést, továbbá - és ez a konstrukció talán legfontosabb célja - megoldaná a beruházási ráta növelését.

A fenntartható növekedés egyik fontos eleme, mondta Bernáth Tamás, hogy

„beruházásokat szeretnénk ezzel lehetővé tenni, és ezek megtérüléséből visszakérni a hitelt.

Ez a hosszútávú gondolkodás egyrészt bizalmat kelt a vállalkozókban, amelynek hatására beruházásokkal fogják fokozni a gazdaság növekedését, másrészt pedig újszerű, és kiegészíti a jelenlegi kereskedelmi banki termékkínálatot”.

Az Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatója azt is elmondta, hogy a bankszövetséggel is rövidesen egyeztetni fognak az új termékről, ez várhatóan heteken belül meg is fog történni.