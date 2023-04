Mátrai Ákos: Magyarországon öt párból kettőt érint a meddőség

"Meddőségről beszélünk akkor, ha egy pár esetén egy évi rendszeres és kitartó próbálkozás után is elmarad a gyermekáldás. Egyre romlik a statisztika, Magyarországon öt párból kettőt érint ez a probléma. Ez nagyon magas szám" – mondta az InfoRádióban Mátrai Ákos, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika orvosa.

A meddőségnek számos oka van: egy párkapcsolat esetén 40 százalékban női ok, 40 százalékban férfi ok miatt, és 10 százalékban közös ok miatt nem születhet gyermek, a maradéknál pedig az orvosok nem tudják, mi a meddőség oka.

A meddőségben szerepet játszhatnak genetikai tényezők, de az életmóddal is összefüggésbe hozható. A női meddőség több okra vezethető vissza: lehet a petesejtérés zavarai miatt, a petevezeték betegsége miatt, okozhatja endometriózis, a méh- és a méhnyak betegségei, és lehet hormonális eredetű. Okozhatják környezeti tényezők is, például:

a dohányzás,

túlzott alkoholfogyasztás,

súlyproblémák,

táplálkozás,

testmozgás hiánya,

megnövekedett stressz,

lelki és pszichés terhelés.

Sokszor lehet hallani arról, hogy ma egy olyan világban élünk, ahol az élelmiszerekben, az ivóvízben, vagy számos más területen találkozhatunk sok vegyi anyaggal, Mátrai Ákos ezzel kapcsolatban azt mondta, próbálják inkább hormonális okokra visszavezetni a meddőség okait. "Biztos, hogy szerepet játszik, hogy a táplálkozásunk nagyban megváltozott, nem megfelelő élelmiszereket fogyasztunk. Ezek mind hozzájárulhatnak a meddőséghez, de a korábban említett okok nyilván nagyobb részben okozzák ezt betegséget" – mondta az orvos.

Szerinte, ha egy évig nem jön össze a gyermekáldás, minél hamarabb szakemberhez kell fordulni. A női vizsgálat a hormonális vizsgálatból, a ciklus követéséből, és egy átjárhatósági vizsgálatból tevődik össze. A férfiaknál spermaanalízist végeznek el. Az eredményeket egy közös konzultáción tekintik át, majd értékelik. Így

optimális esetben 30 nap után meg tudják mondani a sikertelenség okát.

A következő lépés a problémától függ: ha hormonális eredetű, például pajzsmirigy-alulműködés, akkor az adott betegséget kell kezelni. Ha cukoranyagcsere-zavar, akkor diéta, testmozgás, akár gyógyszeres terápia szükséges. Ha organikus oka van a meddőségnek, például miómája vagy méhnyálkahártya-polipja van a páciensnek, akkor műtéti beavatkozás szükséges.

A tapasztalatok alapján, ha megtalálják az okokat, a kezelés után 1-2-3 hónap alatt helyreállhat a petesejt érése, és ezáltal megtörténhet a gyermekáldás. Ha ez nem jár sikerrel, akkor alkalmazhatnak hormonális kezelést. Ha a hagyományos módszerekkel sem sikerül a gyermekáldás, akkor tanácsolják, hogy lombikközpontban történjen meg a kezelés.