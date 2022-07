Itt a vasárnapi időjárás, érdemes elolvasni!

Vasárnap sok napsütésre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel. Általában száraz idő lesz. Legfeljebb egy-egy zápor, zivatar fordulhat elő. Az északnyugati szél éjszakára mindenütt mérséklődik, majd vasárnap helyenként megélénkül az északi szél. Erős vagy viharos lökés csak zivatar térségében lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 22 fok között alakul, nyugaton mérhetik az alacsonyabb, keleten a magasabb értékeket.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 30 és 36 fok között valószínű.

Európai helyzetkép

A Kelet-európai-síkság felett anticiklon helyezkedik el, amelynek hatására arrafelé kevés a felhő, napos, száraz idő a jellemző. Ugyancsak magasnyomás alakítja Nyugat-Európa és a mediterrán térség időjárását is, utóbbi helyen többfelé kánikulai meleg van.

A Norvég-tengertől a Baltikumon át a Kárpátokig hidegfront húzódik, amely mentén több a felhő, és záporok, zivatarok is kialakulnak. A front hőmérsékleti választóvonal is: attól keletre meleg légtömeg helyezkedik el a sarkkörtől hazánkon át egészen a Földközi-tengerig, ami miatt ezeken a helyeken jóval melegebb van a szokásosnál. A front mögött viszont hűvösebb légtömeg tört be Nyugat-Európába, a ciklon hátoldalán a Brit-szigeteken záporok is előfordulnak.

Nyitókép: Utcai hőmérő a debreceni Kossuth téren 2021. június 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt