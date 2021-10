Leállt a Facebook, a Messenger és a Whatsapp is

A nagy internetes oldalakkal, alkalmazásokkal kapcsolatos hibák bejelentésére, monitorozására való downdetector.com-on magyar idő szerint délután fél hat előtt kezdtek érkezni a leállásról szóló jelzések szerte a világból. Szerkesztőségünk tagjai és olvasóink is tapasztalták, hogy böngészőben be se tölt a Facebook és a Messenger (kiszolgáló nem található hibaüzenet), telefonon pedig nem nézhetők meg a Facebook-bejegyzések, illetve nem mennek át az üzenetek a Messengeren és a Whatsappon.

A probléma nem korlátozódik országokra vagy földrészekre, New Yorktól Németországon és Magyarországon át Törökországig mindenhonnan ömlenek a bejelentések.

Nem érhető el a Facebook blogja sem, ahol esetleg magyarázatot adhatnának a jelenségre. A Twitter-csatornájukon sem adtak egyelőre magyarázatot, ugyanakkor ezen a csatornán a felhasználók már a leállásról élcelődnek.