Nyári ésszel nem szabad kerékpárra ülni – téli kisokos

A kerékpáros közlekedési statisztikák szerint télen igen megcsappan a hétköznapi tekerők száma, igaz azonban, hogy ez egyre kevésbé van így, mert sokan felismerik, hogy rövid távolságokra jelen forgalmi viszonyok között még mindig versenyképes eszköz a drótszamár, nem mellékesen pedig egyre nagyobb mennyiségű tudás gyűlik össze arról, mi kell ahhoz, hogy bringázni télen is jó legyen, ne csak érdemes.

A Magyar Kerékpárosklub kisokost készített a téli bringás közlekedésről, öltözködésről és biciklitakarításról.

Közlekedés

Mindig jól láthatónak kell lenni, a kötelező fényvisszaverőkön, lámpákon kívül érdemes visszaverő pántokat viselni. A lámpákat akár még/már szürkületben, szürkébb időben is érdemes működtetni. Csúszós időben jól jön a szélesebb külső gumi. A kanyarokat lassabban, nagyobb ívben kell bevenni, általánosságban hosszabb féktávokra számítani, adott esetben lassabb alaptempóval közlekedni a szokásosnál és nagyobb követési távolságot tartani. Érdemes a jeges és havas szakaszokat elkerülni, a vastag hó alatt bármi lehet, a jégen pedig nem igazán lehet kanyarodni, az esés esélye magas. Nem csak ezért, de a kormányt is sokkal stabilabban kell tartani ilyenkor, a szemnek pedig az úton kell lenni. A Magyar Kerékpárosklub azt is tanácsolja, hogy a szükséges holmijainkat kerékpártáskában szállítsuk, így ugyanis stabilabb lesz a közlekedésünk, mintha rajtunk zötykölődik a tehetetlen táska. És ami még fontos: jó, ha a kerék nem annyira kemény, mint nyáron, így nagyobb felületen biztosított a tapadás. Ha pedig csúszik a kerék fékezéskor, el kell engedni a féket - és adott esetben újra fékezni.

Öltözködés

Nem szükséges extra ruházat vásárlása, a hétköznapi viselet megfelelő, lehetőleg rétegesen, a kulcs úgyis a kerékpár megfelelően hosszú és jól fedő sárvédője. Hidegben azért óvni kell az ízületeket (könyök, térd, csukló, kézfej, boka), és érdemes esőkabátot magunknál tartani. Hóesés esetén az ellenzős sapka nem jön rosszul, ellentétben a kapucnival, aminek veszélye, hogy oldalirányban nem tökéletes a látás alatta.

Takarítás

A mozgó alkatrészeket mindig ellenőrizni, takarítani, zsírozni kell. Ilyenkor a fékek is gyorsabban kopnak, ez sem mellékes.

