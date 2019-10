Fontos tudnivalók az óraátállítás előtt

Az autózási körülményeket a hűvös, nyálkás időjárás is befolyásolja. Ezért ahogy az immunrendszerünket is érdemes felvérteznünk az évszak betegségeivel szemben, úgy a megváltozott időjárási viszonyok miatt is meg kell tennünk pár óvintézkedést, hogy elkerüljük a baleseteket:

Legalább havonta egyszer ellenőrizzük a világítást, mindig cseréljük a kiégett izzókat, és szánjunk időt a fényszórók beállítására. Ne hagyjuk ki a sorból az irányjelzőt és a ködlámpát, és ne feledkezzünk meg a műszerfali megvilágításról sem: csökkentsük a fényerejét, ha túlságosan intenzívnek és ezáltal zavarónak találjuk. Az évszak sajátosságai miatt több a szennyeződés az utakon és az autón, ez tovább ronthatja az amúgy sem túl jó látási viszonyokat. Mindig ügyeljünk rá, hogy ne csak a fényszórók legyenek tiszták, hanem a szélvédő is. Gondoskodjunk az ablaktörlő lapátok ideális állapotáról is. A biztonságos autós közlekedéshez alapvető fontosságú a jó látás. Ennek jelentősége esti, illetve éjszakai vezetés esetén megnövekszik, ám a pupilla alkalmazkodási képessége a világossághoz és a sötétséghez 40 éves kor felett fokozatosan romlik. Rendszeresen ellenőriztessük látásunkat, és ha szükség van rá, időről időre győződjünk meg róla, hogy megfelelő szemüveget viselünk. A megszokott, kötelező biztonsági tartozékok – elsősegélydoboz, elakadásjelző, fényvisszaverő háromszög – mellé ne felejtsük el bekészíteni a láthatósági mellényt és az izzókészletet sem. Hideg és sötét időben pedig kifejezetten hasznos, ha van nálunk jégkaparó, hókefe, vontatókötél, elemlámpa és esetleg takaró. Sötétben nehezebben ítéljük meg mások sebességét és távolságát, ezért érdemes növelni kicsit a követési távolságot. Mivel este romlanak a reakcióidők is, inkább menjünk lassabban, de próbáljunk egyenletes sebességgel haladni, hogy hirtelen tempóváltással ne kényszerítsük extra manőverekre a többi autóst, és így csökkentsük a balesetek esélyét. Alapszabály, hogy sose üljünk volán mögé fáradtan. Ez különösen igaz a hideg időszakban, amikor a csúszós utak és a rosszabb fényviszonyok eleve megnehezítik a vezetést, ráadásul az óraátállítás és a szezonális változások is befolyásolhatják alvás-ébrenlét mintázatunkat. Egy-két óránként tartsunk pihenőt, szükség esetén pedig igyunk egy kávét vagy keressünk szállást éjszakára.

