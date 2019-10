Rég volt ilyen fordulat az időjárásban, az egész országra figyelmeztetést adtak ki

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerda reggel még jobbára kevés felhő lesz felettünk, majd a délelőtti órákban északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé várható eső, záporeső, szórványosan zivatar is kialakulhat. A keleti országrészben napközben még többórás napsütésre készülhetünk, és ott határozott felhőzet-növekedésre, illetve csapadékra is inkább csak estétől számíthatunk.

A déli, délnyugati, majd az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szél megélénkül, néhol megerősödik. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 16 fok között alakul, de a szélvédett tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet a hajnal.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 27 fok között valószínű, az ország déli és keleti tájain mérhetjük a magasabb értékeket.

Csütörtök reggel még többfelé lesz eső, zápor, keleten helyenként zivatar is, de nyugat felől fokozatosan megszűnik a csapadék. Csütörtökre virradóra 8 és 15 közé hűl le a levegő, és a legmagasabb nappali hőmérséklet is csak 10 és 16 fok között alakul. Az Alföld délkeleti részein várhatóan reggel, kora délelőtt áll be a maximum.

