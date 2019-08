Nem marad következmények nélkül a siófoki kutyás horror

Transzparensekkel vonultak tüntetők a hétvégén Siófokon, hogy az állatokat érő erőszak ellen tiltakozzanak. Az apropó most a közelmúltban történt egyik rejtélyes eset, amely során egy apartmanban egy konfliktus áldozata lett egy kiskutya. Az eset helyszínén gyertyákat is gyújtottak, és beszédek hangzottak el, amik az állattartás árnyoldalaira kívánták felhívni a filgyemet, de ugyanígy az állatmenhelyek kétségbeesett helyzetére is

A csendes megmozdulás budapesti ötletgazdája nem számított arra, hogy a Siófok Fő terén már nagyjából nyolcvanan jelzik részvétükkel, hogy kiállnak az erőszak minden formája ellen. A fiatal nő azt mondta, hogy egy ártatlanul áldozattá vált kiskutya miatt gyűltek össze, de az áldozata nem lehet hiába való - olvasható a Sonline.hu somogyi portál beszámolójában.

A felszólalók között Lajos Valéria, a Siófoki Állatvédő Alapítvány egyik önkéntese többek között arról beszélt, hogy a gyepmesteri telepeken évente 150 ezer állat pusztul el, a telepeket pedig gyakran visszaélések és állatkínzások jellemzik.

Az állatvédők az állatkínzás büntetési tételének emelését is el akarják érni - Kövér László házelnöknél.

Nyitókép: Pixabay.com