Nagyon jó hír a magyarországi fürdők rajongóinak

A hazai természetes fürdőhelyek zöme kiváló minősítést kapott. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) tájékoztatása szerint az összesítés alapján a 2018-ban üzemelő 253 fürdőhelyről nagyon pozitív a kép; az értékeléshez szükséges éves adatsorral rendelkező 233 természetes fürdővíz 79 százaléka kiváló, 13 százaléka jó, 5 százaléka tűrhető minősítést kapott.

Kifogásolt kategóriába mindössze nyolc fürdőhely esett, többségében tiszai fürdőhelyek.

Közölték, a fürdési idény előtt a járási hivatalok népegészségügyi osztályai minden természetes fürdőhelyet ellenőriznek, és

a fürdővizek minőségét az üzemeltető által megbízott akkreditált laboratóriumok vizsgálják, egyszer nyitás előtt, majd a nyár folyamán havonta egyszer.

A tavakon a vízvirágzásra is figyelnek, ami a köznyelvben kék algának nevezett, allergén toxinokat termelő baktérium elszaporodását jelenti, továbbá a levett vízmintákban vizsgálják a szennyvízeredetű szennyeződésre utaló baktériumok jelenlétét, amelyek egészségkockázatot jelenthetnek.

A 2018-as szezon kedvezőtlen időjárása miatt a kifogásolt természetes fürdőhelyek száma az elmúlt évekhez képest nőtt, nagyobb esőzések után több esetben be is zártak.

A nem minősített húsz természetes fürdőhely többsége négy évnél rövidebb ideje létesült, ezért nincs elegendő vízmintaeredmény a minősítéshez, de a vízminőségük megfelelő

- olvasható a közleményben.

Jelezték, a nem engedélyezett fürdővizeken, nem kijelölt fürdőhelyeken való fürdőzés nem javasolt, mivel ezeken a helyszíneken a víz minőségét nem ellenőrzik, a fürdőzés higiénés feltételei nem adottak. A közegészségügyi veszélyeken túl sok esetben a balesetveszély miatt tiltott a fürdés.

Nyitókép: MTI/Varga György