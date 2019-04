Meg fogják tudni mondani, meddig bírják az autók

Az akkumulátorok gyártói hosszas tesztek alapján már most meg tudják mondani, hogy várhatóan mennyit bír majd egy adott rendszer. Ám a modern akkumulátoroknál akár évekbe is beletelhet, hogy véget érjen egy tesztciklus, amely során ismételt feltöltésekkel és lemerítésekkel a pusztulásba kergetik a rendszert.

A vezess.hu most arról számolt be, hogy a Toyota kutatóintézetes (TRI) az MIT és Stanford egyetemekkel együttműködésben egy olyan újszerű módszer kifejlesztésén dolgozik, amivel rendkívüli mértékben lerövidíthető ez a folyamat. Mesterséges intelligenciát alkalmazó programjuknak korábbi tesztekből származó adatelemek millióit tanították be, így

az már néhány feltöltési-kisütési ciklus méréseiből képes nagy biztonsággal (9% hibahatárral) megállapítani, hogy egy-egy új akkumulátor-konstrukció meddig fogja bírni szuflával.

A Toyota és partnerei terveik szerint nem tartják meg maguknak a technológiát, hanem közkinccsé teszik azt, hogy hozzájáruljanak az akkumulátoripar fejlesztéséhez.

Nyitókép: Pixabay