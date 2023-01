Hack Péter: akár tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre is ítélhetik a rendőrgyilkost

Sajtóinformációk szerint a drogteszt kábítószer jelenlétét mutatta ki annál a férfinél, aki a napokban Újbudán megölt egy rendőrt és megsebesített két másik járőrt.

Ez ugyanakkor a későbbi büntetőperben nem számít majd enyhítő körülmények – mondta el az InfoRádióban Hack Péter jogtudós, egyetemi tanár.

"A droghasználat eleve azt jelenti, hogy az illető tudatmódosító szer hatása alatt van. Ha ez önhibájából jön létre, akkor úgy kell tekinteni rá, mintha nem állt volna ilyen befolyás alatt, a büntetőjogi megítélése ugyanaz, mintha józanul, kiszámítható módon cselekedett volna" – mondta, és hozzátette: ebből a szempontból az alkohol és a drog ugyanolyan megítélés alá esik.

Mint Hack Péter rámutatott, a büntető törvénykönyv a kóros elmeállapot esetét szabályozza, kimondva, hogy nem büntethető az, aki a bűncselekményt az elmeműködés kóros állapotában követi el, illetve korlátlanul enyhíteni kell a büntetését annak, akinél ez a befolyás csak korlátozta a beszámíthatóságot.

"Ezek szakértői kérdések, szakértőnek kell állást foglalnia.

Ha ez az állapot azért jött létre, mert az elkövető alkoholt vagy drogot fogyaszt, akkor ez a büntethetőséget kizáró szabály nem érvényesíthető, a büntetőjogi felelősség korlátozására nem kerülhet sor"

– tette világossá Hack Péter.

Az emberek szerinte tudják, hogy az alkohol mit vált ki belőlük, de van az alkoholos befolyásoltságnak egy olyan kategóriája, amelyre viszont külön büntetőjogi kategória is vonatkozik: "valaki úgy kerül beszámíthatatlan állapotba az alkoholtól vagy drogtól, hogy ez egy betegséggel van összefüggésben, ez patológiás eset következménye. De ha ő korábban is drogozott, tudja, hogy drogot fogyaszt, nem abban a hiszemben fogyasztja, hogy az gyógyszer, nem megtévesztik, nem az italába csempészik, és ennek következtében tudatmódosult állapotba kerül, a büntetőjogi felelősségét úgy állapítják meg, mintha ez nem történt volna meg, és ugyanez vonatkozik az alkoholra is".

De súlyosító körülménynek számíthat-e a tudatmódosító megléte?

"A konkrét esetben – amennyit lehet tudni az ügyről a híradásokból – úgy tűnik, hogy az illető korábban már volt büntetve, droggal összefüggő erőszakos cselekmények miatt. Ez mindenképpen súlyosító körülmény lesz."

Hack Péter szerint

a körülmények alapján akár tényleges életfogytiglani szabadságvesztés is kiszabható büntetésként.

Viszont azt is tisztázta, hogy önmagában a drogfogyasztás külön nem büntethető, a droggal való kereskedés elvben igen.

"Az a cselekmény büntethető, amit drog hatása alatt elkövetett, ebben az esetben több ember sérelmére elkövetett emberölési kísérlet, hivatalos személy sérelmére, egyik esetben pedig befejezett emberölésről is szó van, tehát ezek többszörösen minősülő cselekmények a bírói gyakorlat szerint, ilyenkor a büntetési tételkeret felső határához közeli büntetési tételeket szabnak ki" – mondta Hack Péter.

Nyitókép: MTI/Mátyus Tamás