Zacher Gábor is megszólalt a rendőrgyilkosság kapcsán

Aggasztó, nyöszörgő hangokat hallott fentről, azt hitte, bajban van a szomszédja – kirendelt védőjének tájékoztatása szerint ezt mondta vallomásában Sz. Szilárd, aki múlt hét csütörtök este késsel támadt a vele szemben intézkedő rendőrökre. Egyikük, a 29 éves Baumann Péter a kórházban belehalt a sérüléseibe.

A férfi letartóztatását február 15-éig rendelték el az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI). Mikófalvi Ádám kirendelt ügyvéd szerint Sz. Sziládot már átszállították az intézménybe, sérülését itt kezelik a továbbiakban. A végzés ellen a gyanúsított és védője, Mikófalvi Ádám fellebbezett.

A késelő már korábban is követett el erőszakos bűncselekményeket: garázdaság és testi sértés miatt tavaly novemberen 1 év fogházbüntetést kapott, az ítéletet azonban 2 év 6 hónapra felfüggesztették.

A Fővárosi Törvényszék közleményében úgy fogalmazott, hogy a szökés, elrejtőzés veszélyét alapozza meg a valószínűsíthetően zavart mentális állapota.

Végh József kriminálpszichológus szerint Sz. Szilárd elmeállapotáról csak az elmeorvosi vizsgálat után lehet pontosat mondani, addig következtetni lehet arra, hogy miért követhette el a tettét. Az RTL-nek nyilatkozó szakértő szerint a felvételek alapján

feltételezhető, hogy hallucinálhatott valamit, valami megjelent a fantáziájában, aminek engedelmeskedett.

„Nekem is volt hasonló esetem, amikor a beavatkozókat kéményseprőnek nézték” – jegyezte meg.

Sz. Szilárd vallomásában arról is beszélt, hogy alkalmi kábítószerfogyasztó. A csatorna úgy értesült, arról egyelőre nincs eredmény, hogy a késelés előtt fogyasztott-e valamilyen tudatmódosítót. Ez a végleges, igazságügyi toxikológiai szakvélemény állapíthatja meg. Zacher Gábor szerint

egyszeri droghasználat is okozhat ilyenfajta tünetet,

amikor a fogyasztó elveszíti a környezettel való kapcsolatot, esetleg a relativitás érzékét, illetve indokolatlanul erőszakossá válik.

A toxikológus szintén hangsúlyozta, konkrétumokat csak a szakértői vizsgálatok után lehet kijelenteni. Azt is hozzátette, hogy személyiségi zavar önmagában is okozhat olyan magatartást, amit Sz. Szilárd tanúsított, de a kábítószerhasználat is hatással lehet a mentális betegek tüneteire. „Az esetek többségében a tünetek fokozódását tudja okozni, de itt alapvetően csak általánosságban lehet valójában kijelenteni” – mondta Zacher Gábor.

A Központi Nyomozó Főügyészség Sz. Szilárdot több hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítja, aminek büntetési tétele 10-től 20 évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés. Korábbi eset? szoljon.hu információi szerint nem sokkal a csütörtöki tragédia előtt megpróbált betörni a szolnoki helikopter dandár laktanyájába. Az üggyel kapcsolatban a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőrkapitányság azt írta, múlt hét kedden egy zavartan viselkedő férfi parkolt le autójával a laktanya előtt, majd a fegyveres biztonsági őrrel szóváltásba keveredett. Sz. Szilárdot rendzavarás és garázdaság miatt hallgatták meg, továbbá eljárást indítottak ellene bódult állapotban való járművezetés miatt.

