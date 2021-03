Magyar családi tragédia történt Floridában

Gyilkosság és öngyilkosság történhetett Floridában szerdán, a tragédia érintettjei egy magyar család tagjai - írja a Magyar Hang.

A floridai Altamonte Springs településen egy csendes kertvárosi részen a helyi rendőrségre hajnalban érkezett a hívás, a helyszínre kiérkező rendőrök egy lakásban két felnőtt holttestét találták meg, egyiküket előzőleg lelőtték, másikuk a nyomozók szerint magával végzett.

Az érintettek nevét nyilvánosságra hozták: Papp Zoltán és Ildikó.

A lakásban volt még két gyermek is, ők sértetlenek voltak, sorsukról a hatóságok gondoskodnak, a floridai külképviselet már adományozást is indított a gyermekek megsegítésére, 18 óra alatt 10 ezer dollár gyűlt össze, volt, aki egymaga 500 dollárt dobott be - írja a lap.

