Távollétében ítélték el a zuglói kokainos gázolót

A nő „rossz pszichés állapota miatt, orvosi javaslatra” nem ment el a másodfokú tárgyalás ítélethirdetésére sem, így a bíróság hétfőn a távollétében döntött abban a 2016-os halálos gázolási ügyben, amely során a vádlott elgázolt egy idős férfit a Füredi utcában, majd megállás nélkül elhajtott, egészen egy közeli szépségszalonig - írta az Index.

T. Klára Petra 2016. november 7-én kokaint fogyasztott, aztán a Füredi úton autójával halálra gázolt egy 85 éves férfit, majd segítségnyújtás nélkül egy szépségszalonhoz hajtott. A sértett a balesetben elszenvedett törések és belső sérülések miatt kialakult traumás sokk következtében a helyszínen meghalt. A nőt első fokon 5 és fél év szabadságvesztésre ítélte a bíróság, emellett örökre eltiltotta az autóvezetéstől.

A nő a pszichiátere tanácsára már az előző tárgyalási napra sem ment el.

A Fővárosi Törvényszék hétfői ítéletében másodfokon részben megváltoztatta az elsőfokú bíróság ítéletét, de bűnösnek találta bódult állapotban elkövetett járművezetés bűntettében, valamint segítségnyújtás elmulasztásának bűntettében a nőt, és

jogerősen is 5 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélte, továbbá hat évre eltiltotta a közügyektől, és véglegesen eltiltották járműveztéstől is.

A képet árnyalja, hogy az ítélet indoklásakor Schulcz Hilda bíró hangsúlyozta, az első fokú eljárásban körültekintően járt el a bíróság. A vádlott elismerte felelősségét a baleset okozásáért, sőt, maga is úgy nyilatkozott, hogy látnia kellett volna a gyalogost. Az igazságügyi műszaki szakértői vélemények szerint is egyértelmű, hogy a gyalogos végig jól látható helyzetben volt, és az 55-60 km/órás sebességgel haladó járművet időben meg lehetett volna állítani.

A vér-és vizelet vizsgálat egyértelműen kimutatta, hogy a vádlott kokaint fogyasztott a szakértő szerint a mintavételt megelőző 6-10 órában. Ez beleesett abba az időintervallumba, amikor a baleset történt, amit azért is fontos hangsúlyozni, mert a sofőr mindvégig azt állította, hogy csak a baleset után, a kozmetikában szívott fel egy csík kokaint.

Az ítélethozatalkor a bíró - reagálva a védőbeszédre - hangsúlyozta, hogy

bár a közlekedés valóban veszélyes üzem, a KRESZ szerint járművezetésre alkalmas állapotban kell lenni, és ez egy felelős döntés. Ha pedig ez a döntés felelőtlen azzal a közlekedés minden szereplőjét veszélyeztetjük.

Nem vette észre a balesetet

A per- és védőbeszédek még a múlt heti tárgyaláson hangzottak el. Szűcs István Ádám ügyész a múlt heti perbeszédében kiemelte, hogy az első fokon eljáró bíróság okszerűen következtetett a vádlott bűnösségére, mivel a gyalogos olyan helyzetben volt, hogy még 61-64 km/órás sebesség mellett is meg tudott volna állni a vádlott, ha észleli. Az ügyész szerint az észlelés hiánya, és a baleset utáni irracionális viselkedés egyébként is felvetné a tudatmódosító szer jelenlétét és használatát. Ezért az elsőfokú bíróság megalapozottan vetette el a védelem érveit.

A nő az elsőfokú eljárás alatt folyamatosan azzal védekezett, hogy csak egy tompa puffanást hallott, azt hitte, hogy egy nagyobb testű madarat ütött el, és amikor belenézett a visszapillantóba, nem látta, hogy baleset történt volna.

A másodfokú eljárás során az ügyész úgy vélekedett, hogy irracionális, hogy nem észlelt egy akkora ütközést, amitől a sértett hat métert repült, vagyis a vádlott a baleset után "tudatos cselekvéssort hajtott végre: továbbhajtott és elment a kozmetikai szalonba, ahol feltetette a műszempilláit." Az ügyészség szerint nem elhanyagolható tény az sem, hogy a vádlott egy végleges – nem jogerős – eltiltás alatt újra gépjárműbe ült és vezetett.

A nőt ugyanis szeptember 9-én megint tetten érték, bedrogozva vezetett annak ellenére, hogy az elsőfokú ítélet is eltiltotta a vezetéstől. 30 ezer forintra bírságolták, és bódult állapotban elkövetett járművezetés miatt büntetőeljárást indítottak ellene. A rendőrség december 19-én gyanúsítottként hallgatta ki, a bíróság pedig elrendelte a nő bűnügyi felügyeletét, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az otthonát csak külön engedéllyel hagyhatja el, és nyomkövetőt is viselnie kell.

A védelem kétségeket ébresztett volna

Védőbeszédében Nagy Gábor kitért arra, hogy bár védence annak ellenére, hogy „a baleset után elvesztette a vagyonát, összetört autójából dolgok tűntek el, tönkrement a vállalkozása, heti háromszor pszichiátriai kezelésre jár, és még 90 éves, beteg édesapját is gondozza”, 400 ezer forintot ajánlott fel a sértett családjának, amire „csupán egy háromsoros megalázó válasz jött, melyben a család jogi képviselője kikérte magának, hogy egy ilyen embertől egy forintot is elfogadjanak.

Azt is hangoztatta, hogy komolyan felül kell vizsgálni, hogy a terheltet milyen minőségben ítélik el: közúti baleset gondatlan okozásának vétsége és annak minősített esete vagy bódult állapotban elkövetett járművezetés bűntette miatt.

A vádlott többféle vallomást tett az eljárások során, azonban végig ragaszkodott ahhoz, hogy már csak a baleset után, a szépségszalonban fogyasztott kábítószert.

Ezt a védőbeszédben is hangsúlyozta az ügyvéd. Szerinte ezt megerősíti a kozmetikus és a szépségszalon tulajdonosának vallomása és az a szakértői vélemény, amely közvetve alátámasztja a tanúk és a vádlott védekezését. A szakértő szerint ugyanis a sofőr „fogyaszthatott kábítószert a balesetet megelőzően, de akár utána is”.

A védő a büntetés markáns, lényeges csökkentését kérte, példaként egy Üllői úti, két rendőr halálával végződő cserbenhagyásos gázolást említve, amelynél a sofőrt első fokon 3 év 8 hónap szabadságvesztésre ítélték.

A hétfői jogerős ítélet után a bíróság elrendelte a nő bűnügyi felügyeletét, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy T. Klára Petra nem hagyhatja el otthonát. A döntés ellen a védő fellebbezett, így az nem jogerős.

