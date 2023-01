Vaddisznócsalád támadt egy férfire Budapesten, halál lett a vége

A támadás még december 28-án történt, az Álladvédőrség szerint egy esti időpontban. Mint írták, a férfi egy budapesti családi ház udvarán engedi ki az udvarra a kutyáját, ő is kiment, ekkor támadtak rájuk a vaddisznók.

Az volt a baj, hogy a csorda 4 kismalacból és két felnőtt állatból állt. Az esetről a poszt alapján a Bors számolt be, amely leírja, hogy a kutyával 5 perc alatt végeztek, és a férfi is megsebesült.

Az állatvédők szerint olyan területeken, ahol a környéket emberek és állatok is lakják, és közös területen osztoznak, nem ritka, hogy vadállatok is megjelennek, akik sokszor akár veszélyesek is lehetnek. Főleg akkor számíthatunk rájuk, hogyha kint etetjük állatainkat. A vaddisznó pedig nem a legbarátságosabb beszélgetőpartner, pláne, ha kölykei vannak – állapították meg.

Nyitókép: MTI Fotó: Kovács Attila