Michael Schumacher állapotáról beszélt a Ferrari-főnök

A Netflixen bemutatott dokumentumfilmből nem derült ki sok újdonság a 2013-ban síbalesetet szenvedett Michael Schumacher állapotáról, ám Piero Ferrari néhány részletet megosztott - írja a Daily Star alapján a life.hu.

"Sajnálom, hogy ma úgy beszélünk róla, mintha meghalt volna. Nem halt meg, itt van, de nem tud kommunikálni. Ugyanúgy itt van velünk" - mondta Enzo Ferrari fia, az autógyár alelnöke egy olaszországi díjátadón.

Piero Ferrari elárulta, hogy jó viszont ápolt a hétszeres világbajnokkal, vendégül látta, együtt boroztak korábban.

"Egyszerű ember a legpozitívabb értelemben - világos, precíz, egyenes."

Piero Ferrari szerint az olasz istálló most is erős, jó párossal rendelkezik. Carlos Sainz megbízható, míg Charles Leclerc stílusa elnyerné apja, a legendás Enzo Ferrari tetszését is.

Nyitókép: Michael-Schumacher.de