Újabb botrány tépázza meg a brit királyi családot

Tizenkét év házasság után válik II. Erzsébet királynő legidősebb unokája. Peter Phillips kanadai felesége, Autumn nemrégiben nyújtotta be a válókeresetet. Peter és Autumn, akik viszonylag keveset szerepeltek a sajtóban, legutóbb tavaly szeptemberben jelent meg együtt a nyilvánosság előtt. Már a királyi család hagyományos karácsonyi ünnepségén sem vettek részt Sandrighamben - írja a Daily Mail alapján a Blikk.

Brit sajtóértesülés szerint Peter Phillips kanadai felesége, Autumn úgy döntött, a lányaival szeretne hazaköltözni Kanadába. A válás állítólag megviselte a 92 éves királynőt, aki a Daily Mail beszámolói szerint sok időt töltött legidősebb unokájának feleségével.

A brit lap egy a királyi családhoz közel álló forrásra hivatkozva ír arról,hogy Peter Phillips feleségét Harry hercegék döntése is befolyásolhatta. "Ha Harryék is megléphették azt, hogy Kanadába költöznek, talán Autumn azt gondolta, ő is leléphet. Ez a feltevés nem feltétlenül fair Autumnnel szemben, de ez az ok is ott lehet döntése hátterében" ­- írják.

Ez már a harmadik botrány, amely rövid időn belül követi egymást a brit uralkodói családnál. András herceg körül tavaly decemberben robbant ki a Jeffrey Eppsteinhoz is köthető szexuális zaklatásos ügy, januárban pedig Harry herceg és felesége, Meghan hercegné jelentette be, hogy a saját útjukat szeretnék járni, függetlenednek a királyi családtól, és London mellett főként Kanadában képzelik el az életüket.

Nyitókép: MTI/EPA/Brit védelmi minisztérium/Paul Randall