Adóoptimalizálásba kezd Meghan és Harry

A 94 éves II. Erzsébet angol királynő a tőle megszokott diplomatikus stílusban fogalmazott: bár „teljességgel támogatja”, hogy Sussex hercege és hercegnője új szerepet találjon magának, „jobban örült volna”, ha továbbra is teljes munkaidőben a királyi családba tartoznának. A királynő nyilatkozatában az is szerepelt, hogy a pár „továbbra is a királyi család megbecsült tagja marad”.

A kommünikét a „nagyon konstruktívnak” nevezett királyi csúcs után adták ki, amelyen a brit uralkodó mellett jelen volt Harry herceg, Károly walesi herceg, a trónörökös és másik fia, Vilmos herceg. Egy másik nyilatkozatban Harry és Vilmos cáfolta azokat a híreket, hogy elhidegült volna a viszonyuk és azt írták:

„sértő és ártalmas, amit a sajtó állított”.

A királyi csúcs nyilatkozata közben nem válaszol a nagy kérdésekre, és csak annyit említ, hogy a végső döntések néhány napon belül várhatók.

Harry és amerikai felesége, Meghan jövőjét nagyban befolyásolja, hogy milyen pénzből tartják fent majd magukat – ezt eddig jobbára a Cornwalli hercegség nevű birtokhálózat és cég bevétele biztosította, mivel nem lehetett magánjövedelmük –, és az is kérdés, hogyan kell majd adózniuk, két kontinens három országában.

A brexit nyomán Meghan nevének felhasználásával Megxitnek elkeresztelt új viszonyban is lesz „átmeneti időszak”. Az, hogy a pár a kezdetekben részben Kanadában, részben Nagy-Britanniában él majd, arra utalhat, hogy ez a legkedvezőbb változat az adózás szempontjából, illetve, hogy ez időt ad nekik, hogy felépítsék saját vállalkozásukat és fokozatosan csökkentsék a brit monarchiában betöltött szerepüket.

Meghan számára máris felmerült egy álláslehetőség:

egy videó szerint Harry a Disney-stúdió főnökének ajánlotta be szinkronhangnak az egykori színésznőt.

A pár 2018-ban királyi pompával kísérve házasodott össze és sokan azt remélték, hogy új életet lehelnek a monarchiába. Egy évvel később azonban különösen rossz éve volt a királyi családnak: nagyító alá került András herceg barátsága Jeffrey Epsteinnel, az elítélt szexuális bűnözővel és felmerült, tudhatott arról, hogy Epstein kiskorú lányokat közvetített ki szexuális szolgáltatásokra.

A herceg tagadott, de tévéinterjúját enyhén szólva hiteltelennek tartotta a brit közvélemény. Ugyancsak 2019-ben rendőrségi figyelmeztetést kapott a királynő férje, a 98 éves Fülöp herceg egy közúti baleset miatt.

Közben a kanadai Vancouver-sziget nyugati partján a helyi városokban izgatottan várják, hogy valóban oda költözik-e Harry és Meghan – legalábbis az év egy részére.

Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain