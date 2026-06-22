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Man on pedestrian crossing in autumn, in danger of being hit by car
Nyitókép: PinkBadger/Getty Images

Taxis elé szaladt egy gyalogos Budapesten, valószínűleg a sofőr járt rosszabbul – videó

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A gyalogos több sávon is keresztülfutott szabálytalanul, a taxis pedig már nem tudta elkerülni az ütközést. Csakhogy az elütött gyalogos külföldi, így nem biztos, hogy be lehet rajta hajtani az okozott kárt.

Gázolásos balesetet rögzített a IX. kerületben, a Soroksári úton egy taxi fedélzeti kamerája: a sofőr szerint ő szabályosan hajtott, amikor egy gyalogos hirtelen több sávon átrohanva elé került – írja a Bp-i Autósok közösségi oldal.

Az olvasó beszámolója szerint már nem volt elkerülhető az ütközés, a gyalogos könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A taxis elmondása szerint a helyszínelő rendőrök arról tájékoztatták, hogy az elsődleges adatok alapján nem őt terheli felelősség a balesetért.

A járműben jelentős értékű kár keletkezett, ráadásul a javítás miatt a sofőr hónapokra kieshet a munkából. Mint írta, az albán állampolgárságú gyalogosnak nem volt biztosítása, és ha nincs végrehajtható vagyona vagy igazolt jövedelme, a követelés érvényesítése rendkívül nehéz lehet.

A videóban szereplő másik jelenetben az látható, ahogy Csobánka és Pilisvörösvár között egy motoros kockázatos előzésbe kezd, és csak a szemből érkező autó sofőrjének lélekjelenlétén múlik, hogy nem történik súlyos baleset. A felvételt beküldő olvasó szerint „isteni szerencse”, hogy a járművet vezető felesége idejében ki tudta kerülni a motorost.

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Kezdőlap    Belföld    Taxis elé szaladt egy gyalogos Budapesten, valószínűleg a sofőr járt rosszabbul – videó

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