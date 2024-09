Orbán Viktor: Kell egy Erhard, aki korábban Matolcsy György volt

"Megvan a cselekvési terv" – kezdődik a jobboldal hagyományos politikai szezonnyitóján, a kötcsei pikniken elmondott beszéd részlete, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök osztott meg a Facebookon.

"Bemutatva, bejelentve ugyan még nincs, nem vettük még politikai munka alá, de szoktunk rá úgy utalni, mint a békeköltségvetés, ami már bent van az íróasztalfiókban. Ez nagyjából így is van, és hogyha Matolcsy elnök úr nem kényszerít rá bennünket, akkor idő előtt nem is kell előhúznunk" – írta.

Ennek a békeköltségvetésnek, vagy cselekvési tervnek a középpontjában az áll, hogy a 2025-ös évben "feltoljuk a gazdasági növekedést a 3-5 százalékos sávba". Olyan költségvetést kell megalkotni a kormányfő szerint, ami a pénzügyi egyensúly megőrzése mellett – ami a hitelminősítők és az egész pénzügyi világ miatt szükséges – képes 3-5 százalékos növekedést produkálni. "Ez az alapja mindennek, és szerintem erre képesek vagyunk" – jelentette ki.

A minimálbérről és a garantált bérminimumról szóló tárgyalásokra utalva közölte: láthatóan egy nagyarányú béremelkedésben fognak megállapodni a szakszervezetek a munkaadókkal, amire a kormány majd ráüti a pecsétet. "Nyilván a mi pénzünket is be akarják ide vonni, ami most mellékes –, de jól láthatóan egy többéves, jelentős minimálbér-emelkedésről szóló tárgyalássorozat zajlik ebben a pillanatban. Néhány területen a bérdinamikát már meg tudtuk indítani, ilyen az egészségügy, de most zajlik Magyarország történetének legnagyobb tanárbéremelése is, ami jövőre folytatódni fog" – mondta.

Megismételte, hogy emelni kívánják a családtámogatásokat, mert a magas infláció felemésztette azok értékét. Meg akarják kétszerezni a gyerekek utáni adókedvezmény mértékét 2025-ben, erre Hankó Barnabás kultúráért és innovációért felelős miniszter már kidolgozta a terveket.

"Nagy Márton miniszter úr pedig elég jól áll egy olyan kisvállalkozói program megindításával, ami hajaz a valamikori Széchenyi-tervre: ha te egy forintot befektetsz, mi is adunk mellé egyet. Tehát egy kis- és középvállalkozókat – nem a nagyokat – bevonó program is megvan" – fogalmazott.

Egy ilyen gazdasági akciótervnek Orbán Viktor szerint előfeltétele az összehangolt gazdaságirányítás. "Minél többet hallgatjuk a jegybankelnök urat, annál inkább az az érzésünk, mintha ezzel ellentétes irányba haladnánk, de ez csak a látszat. Valójában jó ütemben haladunk egy összehangolt gazdaságirányítási rendszer felé" – olvasható.

"Kell egy Erhard, aki korábban Matolcsy György volt, amíg el nem ment jegybankelnöknek, aki a gazdasági- és a költségvetési eszközöket egyszerre kézben tartó gazdasági csúcsminiszter, és ezt a cselekvési programot le tudja vezényelni. Ennek az embernek a személye összefügg azzal, hogy a március 1-jén sajnálatos módon bekövetkező jegybankelnöki szék megürülése milyen döntésekre sarkallja a kormányt. Nyilvánvaló, hogy aki odamegy, az nem lehet ez a csúcsminiszter, hogy egyenesen beszéljek. Az egyik gazdasági csúcsminiszter, a másik pedig jegybankelnök lesz" – írta a kormányfő.