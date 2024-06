A Fidesz-KDNP szerezte a legtöbb mandátumot az Európai Parlamentben, második lett a Tisza párt - a nap hírei

Az Európai Parlamentben a Fidesz-KDNP listája 11, a Tisza párté pedig 7 mandátumot szerzett. Az MSZP-DK-Párbeszéd 2 mandátumot, míg a Mi Hazánk 1 helyet kap majd az új összetételű EP-ben. A 720 fős testületben 21 magyar képviselő foglalhat helyet.

Az Európai Néppártnak lesz a legnagyobb frakciója az új összetételű Európai Parlamentben. A tömörülés 186 mandátumra számíthat. A 2. legnagyobb képviselőcsoport várhatóan a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége lesz, 134 hellyel. Az EP-választásokon a szélsőbal és szélsőjobb a korábbinál nagyobb támogatást szerzett.

Húsz év óta legjobb eredményét érte el a Romániai Magyar Demokrata Szövetség a helyhatósági és EP-választásokon - mondta a szervezet elnöke. Kelemen Hunor közölte: a szövetség 566 ezer voksot kapott, ami 2 EP-képviselői mandátumot biztosít számukra. A helyhatósági választásokon 199 polgármesteri mandátumot szereztek.

Megbukott Emmanuel Macron francia elnök kormánya is, miután pártja rosszul szerepelt az EP-választásokon. Az elnök feloszlatta a nemzetgyűlést, és június 30-ára új törvényhozási választásokat írt ki. Belgiumban is lemondott a miniszterelnök, miután pártja kikapott a parlamenti választásokon.

Minimális előnnyel, 324 szavazattal Karácsony Gergely eddigi városvezető nyerte a főpolgármester-választást. A 2. helyen végzett Vitézy Dávid azonban újraszámlálást sürget a szoros eredmény és a több mint 24 ezer érvénytelen szavazat miatt.

Ugyanannyi mandátumot, 10-10-et szerzett a Fidesz-KDNP és a Tisza párt a Fővárosi Közgyűlésben. A Karácsony Gergely által vezetett Párbeszéd–MSZP–DK 7 mandátumot, az LMP-Zöldek és a Vitézy Dáviddal Budapestért közös listája 3, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt szintén 3 közgyűlési helyet kapott. A főváros 23 kerületéből 6 helyen lesz Fidesz-KDNP-s polgármester, 2helyen peddig független vezető, a többi kerületet ellenzéki pártszövetség, vagy párt jelöltje irányíthatja.

Két év után lemondott posztjáról Csák János kulturális és innovációs miniszter. A politikus a Mandinernek azt mondta: Orbán Viktor elfogadta a döntését. Lemondását azzal indokolta, hogy a miniszterelnöktől kapott feladatokkal elkészült, így itt az ideje átadni a stafétabotot a fiatal nemzedéknek. Utóda Hankó Balázs, a tárca államtitkára lesz.

Bejelentette az árnyékkormánya végét Dobrev Klára választást értékelő beszédében. A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője szerint új megoldásokat, új eszközöket, új utakat kell keresniük az Orbán-rendszerrel szemben álló szavazók megszólítására.

Lemond pártelnöki pozíciójáról Donáth Anna. A Momentum nem szerzett mandátumot az európai parlamenti választáson, míg az előző ciklusban 2 képviselői helye volt. A tisztújítás júliusban lesz.

Teljes tisztújítást tart a Jobbik-Konzervatívok a vasárnapi választások eredményét értékelve - közölte a párt. A Jobbik egyszázalékos eredményt ért el az EP-választáson, így nem nyert mandátumot a testületben.

Leszavazta a köztársasági elnök elleni megfosztási eljárás elindítását az Országgyűlés. Az eljárást a DK kezdeményezte, amely azzal vádolja Sulyok Tamást, hogy még ügyvédként zsebszerződésekkel magyar termőföldeket játszott át külföldieknek, illetve hogy alkormánybíróként is végezhetett összeférhetetlen tevékenységet. Az államfő visszautasította a vádakat.

Az egészségügyet is érintő törvénymódosításokat nyújtott be a kormány. eszerint a fővárosban is a mentőszolgálat látja el a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeletet. Az egészségügyért felelős miniszter rendeletben korhatár nélkül kötelezővé nyilváníthat egyes szűréseket. Elősegítenék a kórházban hagyott újszülött gyermekek örökbefogadását is. Ha valaki az újszülöttet a kórházban hagyja és 6 hétig nem jelentkezik érte, a gyermek örökbefogadható.

Továbbra is lassan apad a Duna, a Rába azonban a valaha mért legnagyobb vízállást is meghaladhatja Körmendnél. Az árvízi védekezésben a Magyar Honvédség is segít. A Duna Budapestnél a hét második felében ismét megközelítheti az alsó rakpartok szintjét.

Az elemzők által vártnál alacsonyabb, 4 százalékos volt az infláció májusban. Áprilishoz viszonyítva átlagosan 0,1 százalékkal csökkentek az árak, a járműüzemanyagoké 4,4 százalékkal esett. Eközben 49 milliárd forintos többletet ért el a költségvetés májusban a Pénzügyminisztérium előzetes adatközlése szerint. Erre 2016 óta nem volt példa.

Július 1-étől várhatóan két hétre leáll az MVM áramszámlázási rendszere. Az E.ON Áramszolgáltató beolvadásával az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. nyújtja az egyetemes áram- és földgázszolgáltatást.

Eddig 90 ország és szervezet jelezte részvételét a svájci Ukrajna-konferenciára. Oroszországot nem hívták meg a rendezvényre, de Moszkva már korábban bejelentette, hogy nem is akar részt venni a csúcstalálkozón. Eközben Kína valódi békekonferencia összehívását sürgeti, amelyet Moszkva és Kijev egyaránt elismer.

A Közel-Kelet országai gyakoroljanak nyomást a Hamászra a tűszszüneti javaslat elfogadásáért. Ezt kérte az amerikai külügyminiszter az arab országoktól. Antony Blinken most kezdett látogatást a térségben, útjának első állomásán, Kairóban Egyiptom elnökével találkozott.