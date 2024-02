Itt van Karácsony Gergely csomagja a pedofilbotrány kapcsán - Tarlós István: "különösen visszás a hiperaktivitás"

Vizsgálóbizottság alakulhat a pedofilügyben elítélt igazgató fővárosi kitüntetése tárgykörében. Ezt Karácsony Gergely főpolgármester jelentette be közösségi oldalán, miután nyilvánosságra hozta a belső vizsgálat jelentését, amely arról szól, hogy az előző városvezetés tudott a visszaélésekről, mégis felterjesztették kitüntetésre az igazgatót.

Ez a díj pedig enyhítő körülménynek számított a vádlott bírósági tárgyalásán.

"A most elkészült jelentés hosszú évekre nyúl vissza. Egész pontosan 2011-ig, amikor is a bicskei gyermekotthon két bátor dolgozója eljött az akkori fenntartóhoz, a Fővárosi Önkormányzathoz, és részletesen, dokumentálva elmondta, hogy mit művel a bicskei gyermekotthon igazgatója a gyermekekkel. 2011-ben, négy évvel a kitüntetés előtt, öt évvel a pedofil bűnöző letartóztatása előtt. Hivatalszerűen, de helytelenül járt el az akkori városvezetés. Tehát bejelentés történt, születtek feljegyzések, adminisztrálták magukat, csak éppen a legfontosabb szereplőkkel nem foglalkoztak: a gyerekekkel. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy még öt évig folytatódhatott a borzalom a bicskei gyermekotthonban" - fogalmazott bejelentésében a főpolgármester.

Az InfoRádió megkereste Tarlós Istvánt is, aki a kitüntetés idején főpolgármester volt.

"A bicskei intézet igazgatóját 1990-ben Demszky Gáborék nevezték ki a helyére, mint a napokban kiderült, gyanús referenciák ismeretében, amelyekről minket elfelejtettek tájékoztatni.

2011-ben panasz érkezett rá, ami bűncselekményt foglalhatott magában, ilyenkor kötelező feljelentést tenni, ezt az illetékes helyettesem akkor meg is tette.

2013. január 1-jétől az intézmény jogszabály alapján hivatalból átkerült a Balog Zoltán miniszter úr által vezetett Emmihez (akkori Emberi Erőforrások Minisztériuma - a szerk.), azaz a főváros illetékessége megszűnt. Az a konkrét ügy, amely miatt aztán V. Jánost elítélték, 2016-ban robbant ki. 2015-ben tehát semmilyen jogi akadálya nem volt annak, hogy valamilyen szakmai elismerést kapjon. Az egyetlen jogos és nehezen megválaszolható kérdés, hogy egy ilyen gyanúval körüllengett embernek miért szükséges bármilyen címen is elismerést kapnia. Erre azonban éppúgy nem tudok válaszolni, mint Karácsony Gergely. Valaki tett egy javaslatot, amelyet az illetékes bizottság megtárgyalt, majd beterjesztett egy listán a közgyűlés elé. Az a hiperaktivitás, amit a főpolgármester úr most mutat, azért különösen visszás, mert ő 2019-ben törölte az általa is megszavazott kitüntetést. Bár nyilvánvalóan jól tudta, hogy miért vonta vissza a Bárczy-díjat, neki akkor sem jutott eszébe belső vizsgálatot kezdeményezni, csak most, úgy négy hónappal az őt érintő választás előtt, azaz öt éves késedelmet követően" - magyarázta Tarlós István.

A főváros a vizsgálóbizottság felállításán túl egy közpolitikai csomagot is kidolgozott.

A családon belüli erőszak megelőzéséről és az áldozatok védelméről szóló fővárosi stratégia kapcsán egy fővárosi áldozatvédelmi fórum létrehozását is kezdeményezik, amely egy asztalhoz ültetné azokat a fővárosi szereplőket, akik a budapesti gyermekvédelmi jelzőrendszerben dolgoznak. Továbbá egy tájékoztató kampányt is indítanak, mert úgy látják, hogy információhiány van a családon belüli erőszak megelőzése kapcsán.

Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes azt is elmondta, hogy szükség van olyan ifjúsági terekre is, ahol a potenciálisan bántalmazottaknak, az áldozatoknak védett közeget tudnak kínálni. Az első ilyet várhatóan tavasszal tudják majd megnyitni.