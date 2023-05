Sebesült magyar katonák Koszovóban, felszállt a honvédség Airbus A319-ese - fotók

A koszovói Zvecan településnél elrendelt tömegoszlatási feladatban megsebesült magyar katonák ellátása és szükség szerinti hazahozatala érdekében a Magyar Honvédség kifejezetten egészségügyi ellátásra kialakított Airbus A319-es repülőgépe indult el a helyszínre Kecskemétről május 29-én este – közölte a Honvédelmi Minisztérium.

A fedélzeten tartózkodó katonaorvosokkal tartott Kajári Ferenc vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese is.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter éjszaka arról számolt be a Facebookon, hogy a pristinai magyar nagykövet, Bencze József meglátogatta az amerikai kórházban azt a négy magyar katonát, akik repeszsérülések miatt szorulnak ellátásra. Közülük egy honvédet kellett megműteni, de szerencsére egyikük állapota sem életveszélyes.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a NATO parancsnoksága alatt működő koszovói békefenntartó erő, a KFOR 25 katonája, valamint több civil is megsebesült az észak-koszovói zavargások során, amikor a koszovói rendőrség és a KFOR csapatai a helyi szerbekkel csaptak össze.

A KFOR közleményében elítélte az agressziót, és azt írta, hogy az olasz és a magyar KFOR-egységek is indokolatlan támadásoknak estek áldozatul, és többen is megsérültek,

a robbanások következtében töréseket és égési sérüléseket szenvedtek.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Facebookon számolt be a magyar katonák sérüléséről és arról, hogy hazahozzák őket.

