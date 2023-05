Megsérültem! - videókon a koszovói sebesült katonák

Mint arról az Infostart is beszámolt, a NATO parancsnoksága alatt működő koszovói békefenntartó erő, a KFOR 25 katonája, valamint több civil is megsérült az észak-koszovói zavargások során, amikor a koszovói rendőrség és a KFOR csapatai a helyi szerbekkel csaptak össze.

A KFOR közleménye szerint az olasz és a magyar KFOR-egységek is indokolatlan támadásoknak estek áldozatul, és többen is megsérültek, a robbanások következtében töréseket és égési sérüléseket szenvedtek. A magyarokért hétfő este útnak indult a honvédség egészségügyi repülőgépe.

Éjszaka felkerült a netre több felvétel is a zavargásokról, ezeken láthatók a sérült katonák, illetve a tüntetők egyes megmozdulásai. Több katona felszerelésén piros-fehér-zöld zászló látszik. Egyikük egyszer felkiált: "Megsérültem!"

NATO has announced that at least 25 Soldiers from the NATO Peacekeeping Mission in Kosovo (KFOR) have been Injured during “Violent Clashes” with Ethnic-Serbians in the City of Zvečan in Northern Kosovo today; the Injuries reportedly occurred after Explosive and Incendiary Devices… pic.twitter.com/Jbf7BedfOR