Túlélőprogram – 24 milliárd forintos hitelt vesz fel a BKK

Huszonnégymilliárd forintos hitelt vesz fel a Budapesti Közlekedési Központ a városvezetés által meghirdetett "túlélőprogram" részeként, miután a Főváros Közgyűlés jóváhagyta a társaság és a K&H Bank közötti megállapodás megkötését.

A hitelfelvételről szóló, Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes jegyezte előterjesztést 17 igennel, 2 nem szavazat ellenében és 9 tartózkodás mellett fogadta el a testület.

Az elfogadott javaslat szerint a döntéssel biztosítható a BKK likviditása június és szeptember között. A hitelt szeptember 18-ig kell a BKK-nak visszafizetnie.

Új békejavaslat

A fővárosi Fidesz békepárti javaslata hazug, ezért a Fővárosi Közgyűlés demokratikus frakciói egy valóban békepárti módosító javaslatot nyújtottak be - közölte Bősz Anett DK-s főpolgármester-helyettes a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülése előtt tartott sajtótájékoztatón.

Bősz Anett rámutatott arra, hogy a fővárosi Fidesz által benyújtott, békepártinak nevezett előterjesztés nem más, mint "Orbán Viktor hazug, manipulatív, Vlagyimir Putyin orosz elnök barátságáról" tájékoztató kezdeményezés, ami mellett nem mehetnek el szó nélkül a közgyűlés demokratikus frakciói.

Közölte: ezért valódi békepárti módosító javaslatot nyújtottak be a Fidesz előterjesztéséhez. A DK, az MSZP, a Momentum és a Párbeszéd-Zöldek frakcióvezetője által aláírt módosító javaslat szerint a közgyűlés elfogadja az Európai Tanács március 23-án Orbán Viktor miniszterelnök által is megszavazott következtetéseit az Oroszország által Ukrajna ellen indított agresszív háború elítélésével kapcsolatban, egyben a tanácsi következtetéssel összhangban támogatja a Magyarország által is megszavazott ENSZ-határozatot az ukrajnai béke alapját képező elvekről.

Ez volna a valódi békepárti nyilatkozat, ami alapján a béke pártján állók azt követelik, hogy az orosz megszálló hadsereg hagyja el Ukrajnát - mondta Bősz Anett. Felhívta a figyelmet arra, a Fidesz kormánya "társadalmi hidegháborút" kezdett Magyarországon, ami nemcsak a magyarokkal, de az ukránokkal szemben is "inkorrekt". Az ukránok olyan önvédelmi háborúba kényszerültek, ami a teljes országukat hadszíntérré változtatta.

Mint mondta, nem először szemtanúi annak, hogy Orbán Viktor oroszbarátsága, Moszkvával való szoros külpolitikai kapcsolatai, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kötött barátsága kifejezetten akadályozza a nemzetközi közeget abban, hogy megoldást találjon.

Szaniszló Sándor, a DK fővárosi frakcióvezetője, XVIII. kerületi polgármester a sajtótájékoztatón arról beszélt, az Orbán-kormány elárulta és kiárusította Magyarországot, a "piszkos gázalkunak" köszönhetően a magyar emberek, cégek, önkormányzatok kétszeres áron kapják a gázt.

Hozzátette: az "orbáni infláció" háromszorosa az európai átlagnak, emiatt az önkormányzatok egyre nehezebben tudnak építési beruházásokat megvalósítani és ellátni a közfeladataikat. Emellett a kormány "brutális pénzelvonásokkal" bünteti az önkormányzati városokat, elsősorban az ellenzéki vezetésű kerületeket, városokat, ezért sok település működése került veszélybe - mutatott rá.

Nyitókép: BKK