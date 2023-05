Orbán Viktor a CPAC-en: Magyarország inkubátor, ahol a jövő konzervatív politikáját kikísérletezik

Csütörtökön és pénteken második alkalommal rendezik meg a nemzetközi konzervatív CPAC konferenciát. Szánthó Miklós, a CPAC Hungary-t szervező Alapjogokért Központ főigazgatója szerint az esemény jó alkalom lesz arra, hogy még többen és még mélyebben megértsék a magyar békepárti álláspontot.

Orbán Viktor beszédét azzal kezdte, "Grúzia elnökétől megtanulhatjuk, hogyan kell Oroszországban élni úgy, hogy megtartsa a függetlenségét és a hazáját." Andrej Babis volt cseh miniszterelnöknek azt köszönte meg, hogy együtt küzdöttek Brüsszelben a migráció ellen, Václav Klaus volt cseh elnök-miniszterelnöknek pedig, hogy övé a legnagyobb tapasztalata, s Janez Jansa szlovén miniszterelnököt is köszöntötte, aki "minél halkabban beszél, annál fontosabb dolgokat mond.

"Mi nem vagyunk félelmetesek, gazdagok sem, nincs óriási GDP-nk és nem vagyunk igazán népesek sem. Kit érdeklünk? Van egy dolog, ami a mi hazánkat fontos hellyé teszi: az a tény, hogy

Magyarország valójában egy inkubátor, ahol a jövő konzervatív politikáját kikísérletezik"

- hangsúlyozta, hozzátéve, "mi nem csak beszéltünk a konzervatív fordulatról, hanem meg is csináltuk azt".

A kísérlet szerinte sikerült: csak a konzervatív politika segít ott, hol a liberálisok romba döntöttek egy országot, külön kiemelte a 40 százalékkal alacsonyabb abortuszt, az erős nemzeti identitást és a jó közbiztonságot a migrációnak való ellenállás mellett.

A magyar kísérlet világhírnevét szerinte Soros Györgynek köszönhetjük, ő emelte reflektorfénybe a magyar konzervatív politikát azzal, hogy "Gyuri bácsi" Magyarországra küldte az ngo-kat.

"Kerítést építettünk, és megvédtük a határainkat. Egy idő után

rájöttem, hogy nem elég a fizikai védelmi harc, akkor leszünk erősek, ha a szellemi, ideológiai csatákat is vállaljuk. Nem volt más választásunk, tetemre kellett hívnunk (...) Soros György egész birodalmát"

- fejtegette.

Szerinte "mi, magyarok nem támadunk", nem akarja megmondani, mit gondoljanak mások a migrációról, a genderelméletről, mindenkinek megvan a joga, hogy meghatározza, milyen minőségű életet él, "mi nem támadunk, mi védekezünk" - mondta.

Egy "inkubátor program" vezetőjeként jelenti, hogy meg vannak támadva.

"Ezt a vírust a progresszív-liberális laboratóriumokban fejlesztették ki. Ez egy nemzeteket felemésztő vírus, amely a nemzeteket szétporlasztja. Ez a nyugati világ szíve közepe is. Ha a nemzetek elporladnak, elvész a szabad élet lehetősége" - folytatta Orbán Viktor, aki szerint a zsidó-keresztény hagyomány azt tanítja, hogy Isten nemzetekre osztotta a világot, és egyes nemzetek mellé őrangyalt is állított.

A miniszterelnök szerint a nemzet eszméje a "mi különleges nyugati örökségünk".

Úgy látja, bebizonyosodott, hogy a nemzet a legjobb keret, ez jelentette az előnyt Európának a többi kontinenssel szemben, ez áll most támadás alatt, a támadás pedig sikeres, a fejlődés lelassult, elakadt, mások felemelkedtek.

Az erőforrások kisebbsége van már európai kézben,

a demográfia gondokat mutat,

tehát "nem áll jól a szénánk".

"Ma már látjuk, hogy ez a vírus nem kiszökött, hanem kiszabadították, a migráció, a gender, a woke ugyanannak a vírusnak a variánsai" - fejtegette Orbán Viktor.

Szerinte ezeknek a mozgalmaknak ugyanaz a céljuk: széthasítani a nemzet fogalmát.

De ő "már szagról is megismeri a marxistákat", akik azt hirdetik, az osztály fontosabb, mint a nemzet.

"Én 26 évet éltem marxista elnyomás alatt. Az abszolút marxizmus azt jelenti, hogy a marxizmus macskája elkergeti a templom egerét" - mondta még a kormányfő. Ilyenkor pedig marad az ellenségeskedés.

Aztán szólt még a "progresszív külpolitika" ellen is, amely "háborúhoz vezet, káosz, zűrzavar és magára hagyott országok miatti szégyen lett a vége".

Donald Trumpot visszatérésre szólította, aki a háború befejezésének záloga,

"tegye naggyá Amerikát, és hozzon nekünk békét".

Ez követően a liberális "vádaskodás" példáit sorolta, amit "un, de nem vehet félvállról", "meg kell őket állítani, ez lesz az előttünk álló hónapok legnagyobb csatája Brüsszelben".

Ez az ideológia "élő nemzetekből halott közösségeket állít elő", de nem szabad elfelejteni, a nyugati vírusokat már fejélesztik is tovább Brüsszelben és az Egyesült Államokban.

"A jó hír az, hogy itt, Európában megkezdődött a reconquista, Olaszországban nyertek a konzervatív barátaink. De tudni kell, hogy a munka nem ér véget a választási győzelemmel. És Jeruzsálemben is nyertek a konzervatív erők; van egy jó hírem Netanjahu miniszterelnök úrnak, minél hangosabbak a liberálisok, annál gyorsabban csökken a népszerűségük. És Lengyelországban is jól állnak a csillagok" - sorolta, hozzátéve: ha eljön az idő, el kell kezdeni a brüsszeli mocsár lecsapolását, "no migration, no gender, no war" - kiáltott fel.

Szerinte a demokrácia a progresszió legnagyobb ellensége, "itt lehet megfogni őket".

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán