Bejelentés a kormánytól: leviszik az áram és a gáz árát a legkisebb vállalkozásoknak, egyházaknak

2023.04.06. 10:17

Energetikai helyzet

Gulyás Gergely: jó hír, hogy az idei költségvetési tervezésben minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy fennmaradjon a rezsicsökkentés. Az átlagfogyasztásig változás nem lesz az árban. Ha van rá lehetőség, ez továbbra is így marad, 2023 után is. A megnőtt árak komoly nehézséget jelentenek a gazdaság számára. Mindenkinek nem tudunk segíteni, de a kis- és közepes vállalkozásoknak szeretnénk. A kormány be fog avatkozni a szerződésekbe, az áram és a gáz is olcsóbb lesz, 10 ezernél is több cég, és mintegy 4 ezer intézmény, egyházi szervezet jár jól az olcsóbb árral, gáz és áram esetében. Ez mintegy 19-20 milliárd forintos veszteséget jelent majd az MVM-nek.