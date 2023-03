Budakeszi buszsáv: tervek idén lesznek, de a kivitelezés beláthatatlan

Menczer Tamás azt mondta: a budakeszi buszsáv tervezési-engedélyezési szakaszban van, ez az év végére fejeződik be, de "a háborús helyzet és az értelmetlen brüsszeli szankciók"

jelentősen csökkentik annak az esélyét, hogy a kivitelezés a tervezést követően azonnal megkezdődjön.

A politikus a dél-budai agglomerációs elektromos autóbuszok beszerzése és a töltőinfrastruktúra kiépítésének lezárása alkalmából tartott sajtótájékoztatón beszélt. Azt hangoztatta, hogy a Buda környéki régióban a meglévő közlekedési lehetőségek fejlesztése és az újak teremtése is fontos.

Az új közlekedési lehetőségek közül kiemelte az M1-es autópálya pátyi lehajtója és a pátyi nyugati elkerülőút megépítését. A hatmilliárd forintos beruházás a tervek szerint az év végére befejeződik - mondta.

Beszélt még az Esztergom-Budapest vasútvonal fejlesztéséről is, ahol a korábbi három helyett a lakosság kérésére már kilenc, emeletes KISS-motorvonatpár közlekedik.

Kitért a belterületi útfelújítások fontosságára is, tájékoztatása szerint csak Budakeszin az elmúlt időszakban több mint 550 millió forintból 19 utcán újult vagy épült meg mintegy 32 ezer négyzetméternyi útfelület.

Új buszok az agglomerációban

Menczer Tamás hangsúlyozta: a 40 elektromos meghajtású autóbusz mellett 75 sűrített földgázzal működő jármű is forgalomba állt a Buda környéki agglomerációban. A modern, légkondicionált buszok károsanyag-kibocsátása és zajterhelése is nulla, vagy alacsonyabb, mint a hagyományosaké, és babakocsival, valamint kerekesszékkel is könnyen használhatók.

Weingartner Balázs, a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta: a dél-budai agglomerációban közlekedő 40 elektromos autóbusz a Zöld Busz Program első emblematikus projektje.

A flotta a tesztüzemben is bizonyított - mondta, és arra biztatta a lakosságot, hogy minél többen használják ezeket a buszokat a szén-dioxid-mentesebb jövő érdekében.

Kruchina Vince, a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint a környezetvédelmi célok mellett a költséghatékony üzemeltetést is szolgálják az alternatív meghajtású járművek. Elmondta: mintegy hatezer buszuk évente körülbelül 60 milliárd forint értékű gázolajat fogyaszt el, ezért is fontos a fosszilisenergia-felhasználás csökkentése.

Jelezte: a dél-budai agglomerációban forgalomba állt 40 mellett hat vármegyeszékhelyen további 60 elektromos buszt adnak át. A százdarabos elektromos buszflotta Európában az egyik legnagyobbat jelenti - tette hozzá.

Kruchina Vince arról is beszélt: az új járművekkel az agglomerációban közlekedő Volán-buszok átlagéletkora nem éri el az öt évet.

A Volánbusz Zrt. tájékoztatása szerint a 40 busz beszerzése a Zöld Busz Program részeként nettó 7,6 milliárd forintból történt, csaknem 80 százalékos vissza nem térítendő támogatással.

Az elektromos Mercedes-Benz eCitaro típusú járművek Budakeszi felé a 22, a 22A, a 222 és a 188E jelzésű vonalakon, Budaörs és Törökbálint térségében pedig a 40, a 40B, a 40E, a 88, a 88A, a 188E, a 140, a 140A, a 140B, a 240, a 172, a 173 és a 272 jelzésű vonalakon közlekednek.

A Volánbusz Hunyadi úti telephelyén kiépített negyven, 100 kW-os töltőberendezés 3-3,5 óra alatt tölti fel a buszok akkumulátorait, a járművek az időjárási és forgalmi viszonyoktól függően 130-160 kilométeres távot tudnak megtenni.

Az alacsonypadlós szóló elektromos autóbuszok 28 ülő- és 50 állóhellyel rendelkeznek, és üzembe helyezésük óta már több mint 1,74 millió kilométert tettek meg - áll a Volánbusz Zrt. közleményében.

Nyitókép: forrás: Facebook