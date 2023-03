Kiderült, ki halt meg az M43-ason történt tragédiában

Mint arról az Infostarton is írtunk, súlyos baleset történt szerdán valamivel 14 óra előtt az M43-as autópálya Makó felé vezető oldalán, Maroslele közelében, a 28-as kilométernél. A sztráda Arad felé vezető oldalát egy szakaszon lezárták, mivel egy pályafenntartó teherautó és egy kamion ütközött.

Az első hírekből még nem volt egyértelmű, de mostanra a Magyar Közút Facebook-posztjából kiderült: nem a kamion csúszott az árokba és borult az oldalára, hanem a pályakarbantartók járműve. Annak sofőrje szorult a járműbe, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni.

A bejegyzés szerint a munkaterületet a szigorú műszaki előírásoknak megfelelően előre jelezték a szakemberek, több lépcsőben 100-as, illetve 80 km/órás sebességkorlátozást vezettek be. A munkavégzés végeztével, éppen, mikor a munkaterületet elhagyták volna a szakemberek,

az azt védő, ütközési energiaelnyelő berendezéssel felszerelt teherautóba akkora erővel rohant bele egy külföldi kamionos,

hogy a közutas teherautót az árokba lökte. Annak fülkéjébe szorult be a 41 éves makói szakember, akinek az életébe került az ütközés.

A Magyar Közút számtalanszor kérte már figyelmesebb vezetésre a sofőröket, mert megszaporodtak azok a balesetek, amelyekben járműveikben kár keletkezik, illetve kollégáik megsérülnek vagy életüket vesztik.

"Az ilyen tragikus esetek elkerülése érdekében nem győzzük hangsúlyozni, hogy a gyorsforgalmi- és közutakon is a kihelyezett ideiglenes előjelzéseket, korlátozásokat minden esetben maximálisan tartsák be a közlekedők, azok nem véletlenül vannak ott és úgy kihelyezve. Amennyiben a táblázásoknak, előjelzéseknek megfelelően közlekednek a munkaterületek térségében az autósok, nemcsak a maguk, hanem az ott dolgozók biztonságáért is sokat tehetnek" - írták most a gyászhír mellé. Hasonló ütközés Egy időre lezárták az M44-es autóutat is Kunszentmártonnál, Békéscsaba felé szerda délután, miután a rendőrségi közlés szerint egy nyergesvontató az 57-es kilométernél belehajtott a külső sávban terelést biztosító, álló járműbe. A járműszerelvény keresztbe fordult, az autóút mindkét forgalmi sávját teljes szélességében elzárja. A balesetnek egy sérültje van.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

Nyitókép: Pixabay