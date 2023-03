Reagált a Honvédelmi Minisztérium a szlovák védelmi miniszter állítására

Mint az Infostart is beszámolt róla, Jaroslav Naď szlovák védelmi miniszter egy nagymihályi lakossági fórumon azt mondta egy hallgatói észrevételre, amely Szlovákia ukrajnai katonai szerepvállalását vitatta, szemben a magyar távolságtartással, hogy "a magyarok is segítenek – az, hogy ön erről nem tud, és terjed a propaganda arról, hogy ők nem segítenek, az egy dolog. De vajon arról van tudomása, hogy a területükön folyik az ukrán katonák kiképzése? Talán erről nem is tud."

A kijelentés nyomán megkerestük a Honvédelmi Minisztériumot, hogy valóban folyik-e jelenleg külföldi katonák kiképzése Magyarországon. A tárca a válaszában megerősítette, hogy Magyarország álláspontja az orosz–ukrán háború ügyében nem változott: "a béke pártján állunk, és nem támogatunk semmilyen olyan lépést, ami a háború eszkalációjához vezet – ezért nem küldünk sem fegyvert, sem katonákat Ukrajnába."

Azt azonban megjegyzi a minisztérium, hogy szomszédos országként, Magyarország története legnagyobb humanitárius akciója keretében segíti a bajbajutottakat és a segítségre szorultakat. "Ennek jegyében

segítettünk sebesült ukrán katonák kórházi ellátásában, a Magyar Honvédség pedig szintén humanitárius célból vesz részt ukrán katonai egészségügyi szakemberek kiképzésében is"

– áll a HM válaszában.

