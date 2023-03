A babaváró hitelesek csaknem kétharmadának már van gyermeke - a nap hírei

A kórházi rezidensorvosok esetében is csak önkéntes lehet a háziorvosi ügyeletekben való részvétel, a képzésüket töltő fiatal orvosok nagyobb kiszolgáltatottsága miatt a nyomásgyakorlás minden formájától tartózkodni kell - közölte a Magyar Rezidens Szövetség. A szervezet szerint a helyi ügyekben a legfontosabb, hogy az érintettek döntésével összhangban alakítsák ki a megoldásokat, így arról a helyi rezidenseknek kell nyilatkozniuk, hogy milyen szinten tudnak és akarnak részt venni a háziorvosi ügyeletekben. A szövetség elnöksége szerint a betegek érdekében is elvárható, hogy a háziorvosi ügyeleteket elsősorban szakorvosok lássák el, ezért sürgetik a háziorvosi ügyeletek ellátásának mihamarabbi és mindenki számára megnyugtató, tartós megoldását.

Azonnali, inflációkövető és január 1-ig visszamenőleges béremelést követelt fővárosi demonstrációján két postai érdekképviselet, majd petíciót juttattak el a Gazdaságfejlesztési Minisztériumhoz. A Kézbesítők Szakszervezetének elnöke felháborítónak nevezte, hogy a több mint 24 ezer postai dolgozó fele csak a garantált bérminimumot viszi haza fizetésként, a postahivatalokban pedig szerinte méltatlanok a munkakörülmények. A Postások Független Érdekvédelmi Szövetségének elnöke visszautasítja, hogy a Magyar Posta nem adott elfogadható bérfejlesztési ajánlatot, és sajnálatosnak mondta, hogy nem módosították a 3 éves bérmegállapodást, ahogy más állami társaságok.

Jövő kedden és szerdán találkozik a svéd, majd a finn házelnökkel, a két ország szakbizottságaival és mindkét állam külügyminiszterével a magyar parlamenti delegáció a két állam NATO-csatlakozása ügyében – erősítette meg a Hír TV-ben a házelnök. Kövér László megjegyezte, hogy a látogatásra azért van szükség, mert a kormánypárti frakciók tagjaiban aggodalom és kétely merült fel, nem tartják automatikusnak a kérdés eldöntését. A házelnök hozzátette: Svédország és Finnország addig nem lehet az észak-atlanti szövetség tagja, amíg ehhez Törökország nem járul hozzá. Erre pedig valószínűleg a török választásokig nem fog sor kerülni.

A babaváró hitelesek csaknem kétharmada már teljesítette a kamatmentesség megtartásához szükséges gyermekvállalást – derült ki a Magyar Nemzeti Bank elemzéséből. Az érintettek 64 százalékának már legalább egy gyermeke született. A babaváró hitel már a lakossági hitelállomány ötödét teszi ki, az erre folyósított átlagos havi összeg 38 milliárd forint volt tavaly. Eközben a 2022-ben kibocsátott lakáshitelek mintegy 16 százalékát a kamattámogatott csok-hitelek adták.

Nem vizsgálta Magyarország államadós-besorolását a Moody's a péntekre kitűzött időpontban, így érvényben maradt a befektetési ajánlású magyar szuverén osztályzat és annak stabil kilátása. A nemzetközi hitelminősítő legközelebb szeptember 1-én veszi napirendre a magyar államadós-besorolás minősítését. A magyar államadósság-kötelezettségeket jelenleg mindhárom globális hitelminősítő még a befektetési kategóriában tartja nyilván.

A kormánypártok olyan határozatot nyújtottak be az Országgyűlés elé, ami leszögezi, hogy Magyarországot senki sem sodorhatja bele a háborúba - jelentette be a családokért felelős államtitkár. Zsigó Róbert hangsúlyozta, a békepárti határozatban megszilárdítják elköteleződésüket a béke mellett, elítélik Oroszország katonai agresszióját, és elismerik Ukrajna jogát az önvédelemhez. A kormánypárti politikus kiemelte, a békepárti határozat célja az is, hogy felhívják a figyelmet a kárpátaljai magyarság kiszolgáltatottságára.

Az LMP azt várja a kormánytól, hogy csökkentse a februárban bejelentett országos és vármegyebérletek árát, és azok legyenek érvényesek a városi tömegközlekedésre is. Az ellenzéki párt szóvivője szerint az Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjében bejelentett vármegye- és országbérlet rendszer az LMP által javasolt klímabérlet butított változata. Gál József azt mondta: a kormány még mindig nem támogatja eléggé a tömegközlekedést, és nem értette meg az LMP által javasolt, havi ötezer forintba kerülő klímabérlet lényegét.

Az MSZP társelnöke szerint az ellenzéknek össze kell fognia az önkormányzati választásokon. Kunhalmi Ágnes úgy vélte, helyben a legjobb jelölteket kell kiválasztani a Fidesz jelöltjeivel szemben, mind polgármesteri, mind önkormányzati képviselői szinten. Jelezte: az MSZP már korábban 16 polgármesterjelöltet ajánlott a választók figyelmébe, most újabb öt, a szocialisták által támogatott polgármesterjelöltet mutattak be.

Fizetéscsökkentés helyett azonnali 50 százalékos béremelést követel a pedagógusoknak a Jobbik-Konzervatívok. Az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese Facebook-bejegyzésében azt írta, továbbra is tiltakoznak a pedagógus-szakszervezetek a Belügyminisztériumban érdemi egyeztetés nélkül kidolgozott új teljesítményértékelő rendszer ellen. Brenner Koloman szerint azonnal el kell indítani a magyar oktatásügy átfogó, szakmai konszenzuson alapuló modernizációját; ennek csak a nulladik lépése lenne a pedagógusok azonnali 50 százalékos béremelése, amelynek érdekében benyújtották módosító javaslatukat a költségvetéshez.

A brit katonai hírszerzés szerint az ukrán erők egyre nagyobb nyomás alatt védik Bahmutot és környékét. A keleti-ukrajnai városban heves harcok folynak, Ukrajna elit egységekkel erősíti a területet. Az elmúlt 36 órában két kulcsfontosságú hidat romboltak le Bahmutban, az utánpótlási útvonalak egyre korlátozottabbak. Az orosz tüzérség pénteken a Bakhmutból kivezető utolsó útvonalakat is lőtte, azzal a céllal, hogy befejezze az ostromlott város bekerítését